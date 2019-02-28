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頂級牛棚金柏瑞面臨失業　進階數據透露為何沒人敢砸錢簽

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▲紅襪守護神金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金柏瑞（Craig Kimbrel）各項進階數據下滑導致身價大跌。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

身為大聯盟最強終結者之一，現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）一直拿不到滿意的大合約，恐怕將錯過明年球季。《MLB.com》寫手艾德勒（David Adler）透過進階數據，解釋為什麼金柏瑞會陷入這樣的困境。

現年30歲的金柏瑞年均貢獻42次救援，現年30歲的金柏瑞生涯333次救援排名歷史第14、現役第一，更是歷史出賽場次最少、最年輕達成300救援的後援投手。隨著近年牛棚地位提升，查普曼（Aroldis Chapman）、簡森（Kenley Jansen）、麥倫森（Mark Melancon）都簽下總額超過6000萬美元的大合約，去年戴維斯（Wade Davis）更是與洛磯簽下3年5200萬，年均1733萬美元破紀錄合約，但這些都沒發生在金柏瑞身上。

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金柏瑞去年63場出賽，以優異的2.74防禦率拿下42救援，還幫助紅襪奪得世界大賽冠軍，進入自由市場喊價6年1億美元歷史最大張後援投手合約卻始終乏人問津，日前甚至有寧願新賽季沒球打，也不願意降價的傳言。

艾德勒透過進階數據分析金柏瑞身價大跌的原因。首先，金柏瑞2018年四縫線速球，球速、轉速都嚴重下滑，前3年金柏瑞球速都保持在98英里，去年卻下探97.1英里；轉速方面，2015、2016都在2450轉以上，2017年則是2428轉，去年2356轉。雖然兩項數據皆優於2018年大聯盟平均的93.2英里、2263轉，但已經開始有衰退的趨勢。

轉速會增強四縫線上飄的尾勁，現今大聯盟投手都相當倚賴高進壘點四縫線製造出局數，且金柏瑞更是這個派別的佼佼者，過去兩個球季他有60.3%的四縫線是塞在好球帶最上層，在2017年164位投超過1000顆四縫線的投手中排名第10，轉速的下滑代表著金柏瑞的武器球威力可能會日益衰退。

▲▼金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

金柏瑞的第2個問題「好球率下滑」是最困擾的麻煩。2017年金柏瑞51%的球會進入好球帶，排在聯盟前25%，且他的球值相當優異，打者只有66.8%的機率碰得到金柏瑞投進好球帶的球球，在聯盟中排名第2低。

到了2018年，金柏瑞只有43.3%的球能夠進到好球帶，是聯盟中267位投超過1000球的投手排名第9差，退步幅度7.6%也是172位投超過1000球的投手中最大的。這也導致打者碰到金柏瑞投進好球帶的球機率，從66.8%上升到74.8%，退步8%是聯盟第4多的。

金柏瑞近3年第2次遭遇控球麻煩，顯現出他的不穩定性，2016年投出生涯最差的13.6%保送率，隔年稍微修正了去年又回到12.6%，季後賽更是暴漲到16%，金柏瑞在只考慮全壘打、觸身球、保送、三振4項的FIP數據中繳出3.13的生涯最差成績，僅排名後援投手中第46名，這些都可能是造成各隊不敢砸錢的原因。

關鍵字： 金柏瑞進階數據紅襪
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