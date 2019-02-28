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球員反對投球計時器　大聯盟提規則變更作為交換條件

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▲大聯盟「20秒限時投球令」。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟採用「投球計時器」，球員反彈聲浪大。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟今年在春訓首度採用投球計時器，但才一週時間，就收到許多球員不滿的聲音。根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）指出，大聯盟有意延後到2022年球季實施，但向球員工會提出多項「交換條件」，包括限制投手必須投3人次、減少暫停次數等規則變更。

報導中指出，大聯盟提出多項交換條件，除了限制投手必須投3人次、減少暫停次數外，還包含更改登錄名單人數、限制野手上場投球，以及單一交易大限等變更，如果球員工會同意，在2022年球季前都不會實施投球計時規則。

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根據美媒報導，這些提案大聯盟先前就曾向球員工會提出，包括投球計時器在內，雖然這項規則引起球員不滿，但帕桑指出，最具爭議的規則是限制投手必須投3人次，該規則也是聯盟為了加快比賽速度而更改的方案。

大聯盟現行勞資協議規範，當季任何規格改變都需要經過球員同意，不過只要聯盟於前一年向球員工會提案，就算球員工會拒絕更改，主席曼弗瑞德（Rob Manfred）也有權力直接實施投球計時器，不過他不打算「硬上」，仍希望傾聽工會的意見。

投球計時器在2015年於小聯盟2A和3A正式啟用，沒人在壘限時15秒，壘上有人則是限時20秒，如果超過時間沒有就定位，投手球數上將多一壞球，若打者如果在倒數7秒沒在打擊區就定位，則多一好球。

▲▼大聯盟主席，曼弗瑞德（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）致力於加快比賽節奏。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟投球計時器
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