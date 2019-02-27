運動雲

> >

波士頓驚魂記　拓荒者球員在電梯受困30分鐘

ETtoday運動雲

記者黃詩崴／綜合報導

波特蘭拓荒者結束昨（26）日與克里夫蘭騎士的交手，今天來到波士頓為28日與塞爾提克的對戰做準備，不過人算不如天算，永遠不會知道「明天」跟「意外」哪個會先到來，球員們在當地一間大學練完球後，準備搭電梯離開球場時，電梯卻忽然故障，包括里拉德（Damian Lillard）在內，一共有8名球員受困長達半小時，所幸最後還是順利離開電梯。

據《NBCsports》報導，今天拓荒者在波士頓市中心的愛默生學院進行練球，豈料球員們各個疲憊地搭上電梯時，電梯居然發生故障。NBA球員本來就比一般人都還要高大許多，從坎特（Enes Kanter）用手機拍下的影片中能看到，原本就很狹小的空間在塞滿身材魁武的球員後顯得更為擁擠。

雖然受困於這狹小的空間，但球員們似乎都沒有感到特別害怕，不斷在電梯裡錄影片上傳至社群媒體。根據坎特的影片可以看到，里拉德的臉有點臭、十分無奈，中鋒柯林斯（Zach Collins）則不斷傻笑，大部分球員在聊天、滑手機等待重見天日，並且抱怨電梯裡的溫度讓他們有些受不了，看起來的確非常狼狽。

請繼續往下閱讀...

幸好最後工作人員發現了拓荒者球員們所搭的電梯出了問題，把門強行打開將受困球員一一救出，順利爬出電梯後，一旁的球迷隨之歡呼。愛默生學院隨後也發出道歉聲明，對這起意外非常愧疚，希望不會影響到比賽的心情，「這起意外中沒有人受傷真是太棒了，我們為這次的事件做出道歉，並希望拓荒者明天與塞爾提克的交手能夠放輕鬆。」

拓荒者目前正在進行7場客場之旅，一波4連勝的小高潮讓他們目前以37勝23負戰績在競爭激烈的西區排名第4，接下來將於明日前往波士頓塞爾提克主場踢館，依序打完暴龍、黃蜂、灰熊後才會回到溫暖的摩達中心。

▼拓荒者補進坎特繼續在西區保持競爭力。（圖／CFP）

▲拓荒者坎特。（圖／CFP）

關鍵字： NBA拓荒者波士頓電梯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

熱門新聞

史耐德找到新工作　轉戰天使隊不當教練

沖繩現場／郭泰源是史上最強投手！火腿球探：當年赴美一定成功

沖繩現場／王柏融不易陷低潮！全壘打藝術家：他能對付日投變化球

沖繩現場／台灣天份+日本技巧　栗山英樹：王柏融很特別

柯瑞回夏洛特三分合計31投8中　柯爾：他像那裡的市長不容易

暴龍單場33助攻痛宰綠衫軍　林書豪替補貢獻8分6籃板

讀者回應

﻿

最新新聞

1淺村榮斗加入　宋家豪：減少被打

2拓荒者球員波士頓上演電梯驚魂記

3岸孝之常被陽岱鋼打安打印象深

4張立杰憶起高中連勝中斷之痛

5菲律賓盼克拉克森以公民資格入隊

熱門新聞

1史耐德新工作　轉戰天使不當教練

2郭泰源是史上最強投手！火腿球探：當年赴美一定成功

3全壘打藝術家：王柏融能對付日投變化球

4天份+日本技巧　栗山英樹：王柏融很特別

5柯瑞返鄉又打鐵　柯爾道出難處

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

沖繩現場／隊友喊「打得好！」　王柏融不知道他們怎麼會說中文

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366