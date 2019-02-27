波士頓驚魂記　拓荒者球員在電梯受困30分鐘

Stuck in the elevator with the squad @trailblazers pic.twitter.com/2Yu5zrdFfH — Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2019年2月26日

記者黃詩崴／綜合報導

波特蘭拓荒者結束昨（26）日與克里夫蘭騎士的交手，今天來到波士頓為28日與塞爾提克的對戰做準備，不過人算不如天算，永遠不會知道「明天」跟「意外」哪個會先到來，球員們在當地一間大學練完球後，準備搭電梯離開球場時，電梯卻忽然故障，包括里拉德（Damian Lillard）在內，一共有8名球員受困長達半小時，所幸最後還是順利離開電梯。

據《NBCsports》報導，今天拓荒者在波士頓市中心的愛默生學院進行練球，豈料球員們各個疲憊地搭上電梯時，電梯居然發生故障。NBA球員本來就比一般人都還要高大許多，從坎特（Enes Kanter）用手機拍下的影片中能看到，原本就很狹小的空間在塞滿身材魁武的球員後顯得更為擁擠。

雖然受困於這狹小的空間，但球員們似乎都沒有感到特別害怕，不斷在電梯裡錄影片上傳至社群媒體。根據坎特的影片可以看到，里拉德的臉有點臭、十分無奈，中鋒柯林斯（Zach Collins）則不斷傻笑，大部分球員在聊天、滑手機等待重見天日，並且抱怨電梯裡的溫度讓他們有些受不了，看起來的確非常狼狽。

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We finally got it. pic.twitter.com/elH231WzTa — Meyers Leonard (@MeyersLeonard11) 2019年2月26日

幸好最後工作人員發現了拓荒者球員們所搭的電梯出了問題，把門強行打開將受困球員一一救出，順利爬出電梯後，一旁的球迷隨之歡呼。愛默生學院隨後也發出道歉聲明，對這起意外非常愧疚，希望不會影響到比賽的心情，「這起意外中沒有人受傷真是太棒了，我們為這次的事件做出道歉，並希望拓荒者明天與塞爾提克的交手能夠放輕鬆。」

拓荒者目前正在進行7場客場之旅，一波4連勝的小高潮讓他們目前以37勝23負戰績在競爭激烈的西區排名第4，接下來將於明日前往波士頓塞爾提克主場踢館，依序打完暴龍、黃蜂、灰熊後才會回到溫暖的摩達中心。

▼拓荒者補進坎特繼續在西區保持競爭力。（圖／CFP）

