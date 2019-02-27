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網羅「跨欄王子」陳傑　Team adidas添生力軍

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▲▼跨欄王子陳傑。（圖／adidas提供）

▲adidas簽下跨欄王子陳傑。（圖／adidas提供）

體育中心／綜合報導

崇尚「創造者精神」的adidas，不僅長期支持臺灣運動員，更鼓勵大眾透過運動改變生活，創造不凡精彩，而Team adidas運動員正是最佳實踐者。日益壯大的Team adidas，在臺灣已陸續延攬陳偉殷、王柏融、王維中與曾仁和等頂尖旅外棒球員，去年也力邀「臺灣最速男」楊俊瀚加入，而今迎來臺灣「跨欄王子」陳傑，不僅讓Team adidas陣容更加堅強，陳傑在賽道上奮力拚搏的精神，也­­將激勵所有的運動愛好者，勇於跨越自我極限！

田徑名將陳傑不僅是臺灣400公尺紀錄保持人，曾在學生時期參與全國大專院校運動會，拿下400公尺短跑、400公尺跨欄及1,600公尺接力賽的金牌，更在這3項競賽創下連續稱霸7年共21金的傲人紀錄。國際賽事經驗豐富的陳傑，不僅曾勇奪臺灣國際田徑公開賽400公尺跨欄金牌，早在20歲就進軍倫敦奧運，成為臺灣第5位站上奧運舞台的田徑選手，更曾遠征2016里約奧運，現正積極挑戰連續3屆奧運的出賽紀錄，是臺灣田徑界中出類拔萃的運動員。

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今年適逢陳傑邁入選手生涯第10年，現在叱吒田徑賽道的他，其實早期喜歡打手球、籃球及棒球等多項運動，因此起步較同齡選手晚，陳傑直到高中才開始接受正規的田徑訓練，甫參賽時並不被看好，但充滿熱情、不輕言放棄的他，發揮「創造者精神」，突破框架、打破不可能，以堅韌的心理素質，不斷奮力向前、急起直追，現在陳傑已成為臺灣跨欄一哥，更常擔任臺灣田徑代表隊的隊長，帶領團隊持續在國際田徑賽場上發光發熱。

在分秒必爭的田徑賽場上，「跨欄王子」最強的武器就是突破自我的企圖心，與adidas的品牌精神Here to Create「由我創造」不謀而合，陳傑分享：「現在的我專注在如何精準跨過每一道欄，只為了超越自己的極限、創造不可能。」今年，陳傑也將開啟一段全新的旅程，備戰4月在卡達的亞洲田徑錦標賽與之後的世錦賽，目前正在高雄左營積極訓練，期待透過累計國際賽的積分，挑戰2020的東京奧運。長期以來，以實際行動支持臺灣運動員的adidas，也將成為陳傑與所有Team adidas的最強奧援，激勵頂尖運動員不斷突破極限、再創巔峰。

▼陳傑希望透過國際賽積分搶到2020東奧門票。（圖／adidas提供）

▲▼跨欄王子陳傑。（圖／adidas提供）

關鍵字： adidas陳傑跨欄王子
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