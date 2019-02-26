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大專足聯／四強出爐搶冠軍戰門票　輔大碰台體、北市大戰南華

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▲▼大專盃8強,台體vs銘傳, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專盃八強,台體vs銘傳。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級八強賽事今天（26日）正式開踢，共進行四場賽事，最終晉級四強的球隊出爐，依序為上屆冠軍輔仁大學、台灣體大、南華大學，以及台北市立大學，四強隊伍將在28日對決，要爭取4月7日在台北田徑場的冠軍戰門票，對戰組合也確定出爐。

▼大專盃八強,輔大vs吳鳳 。

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▲▼大專盃八強,輔大vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

今天上午先進行輔大對上五人制班底的吳鳳科大，上半場34分鐘周宇杰先取得進球，輔大1比0進入下半場後改變戰術，劉家銘再補上1球後，劉泳賦擴大領先到3比0，第61分鐘吳鳳科大開胡，黃偉倫也取得進球，不過輔大徐漢梅開二度，最終輔大以5比1力壓吳鳳，無懸念先拿下四強門票。

台體和銘傳賽事堪稱是今日最驚險也最精彩一役，台體雖然在上半場第6分鐘由周承先破門，但下半場詹博程兩張黃牌轉紅，少一人情況下，第85分鐘銘傳邱柏叡單刀遠射，追成1比1，延長賽第115分鐘銘傳吳東洋再起腳，銘傳2比1領先，台體江信隆補腳2比2進入PK，最後由台體4比2奪下晉級門票。

▼大專盃八強,文化vs南華 。

▲▼大專盃八強,文化vs南華 。（圖／記者謝孟儒攝）

南華則是以3比1擊退文化，最後一場北市大對上淡江，上半場第10分鐘北市大郭博瑋先破門，第18分鐘陳瑞杰一腳遠射，2比0進入下半場，下半場60分鐘及第73分鐘陳威仁本場梅開二度，最終北市大以4比0贏球。

今日賽事全數結束，四強也出爐，依序為輔仁大學、台灣體大、南華大學，以及台北市立大學，根據賽程，28日上午9點先進行吳鳳科大對上銘傳大學、文化對上淡江比賽後，下午1點則是輔大對決台體、北市大對決南華，地點在銘傳大學桃園校區。

輔大對決台體、北市大對決南華的賽事結果，將決定哪兩支球隊能夠挺進4月7日的冠軍戰，敗者將在同天爭取3至4名；而吳鳳科大對上銘傳大學、文化對上淡江的賽事結果，將在3月2日爭奪5至8名。

▼大專盃八強,北市大vs淡江 。

▲▼大專盃八強,北市大vs淡江 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃文化北市大南華台體淡江銘傳吳鳳輔大
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