猿鷹戰／葉家淇首戰先發　28人公布、陳禹勳等4人移出

▲桃猿葉家淇。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

「2019強者對決」台日爭霸賽熱烈開打！Lamigo桃猿隊與東北樂天金鷲隊即將在連假2月28日、3月1日於天母棒球場在「2019強者對決」台日爭霸賽登場，桃猿隊由總教練洪一中迎戰，今在名單上更動，新増王溢正、梁家榮、尼克斯、李茲、陳晨威；原陳禹勳、林柏佑、江國謙與林立則留在基地調整。

完整28人名單如下：投手史博威、尼克斯、李茲、洪聖欽、王溢正、黃偉晟、黃子鵬、吳丞哲、賴智垣、張明翔以及葉家淇；捕手林泓育、廖健富、劉時豪；內野手林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、朱育賢、梁家榮、陳晨威、林智平；外野手陽耀勳、藍寅倫、詹智堯、余德龍、鍾承祐、黃敬瑋。



東北樂天金鷲隊27人由總教練平石洋介領軍，與GM石井一久率領投手岸孝之、宋家豪、近藤弘樹、森雄大、弓削隼人、池田隆英、濱矢廣大、渡邊佑樹、森原康平、鈴木翔天以及石橋良太；捕手太田光、足立祐一、堀內謙伍；內野手浅村栄斗、渡辺直人、山崎剛、內田靖人、Zelous Wheeler、渡邊佳明、村林一輝；外野手辰己良介、歐可耶瑠偉、田中和基、小鄉裕哉、八百板卓丸以及Jabari Blash，原定則本昂大與松井裕樹則返日調整。



兩場2019強者對決台日爭霸賽在2月28日下午5點05、3月1日下午2點05開打。首戰由東北樂天岸孝之對上Lamigo左投葉家淇。全家便利商店FamiPort以及FamiTicket熱烈預售中。