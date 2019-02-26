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列斯特痛批「假先發」　有如讓湖人巨星詹姆斯坐板凳

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▲2018國聯外卡戰,小熊王牌左投列斯特（Jon Lester）。（圖／達志影像／美聯社）

▲列斯特（Jon Lester）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管開場投手（假先發）策略在上季的光芒、運動家、釀酒人都收到奇效，但大聯盟許多大投手仍不以為然，繼巨人強投邦格納（Madison Bumgarner）之後，小熊明星左投列斯特（Jon Lester）也出面痛批，「開場投手有如讓詹姆斯（LeBron James）坐板凳。」

「你不會讓因為比賽後段需要詹姆斯而讓他不先發，肯定是還是會讓他先發出賽，並在比賽末段把他留在場上，」列斯特26日向《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）說道，「如果我們這些先發投手能夠拉長局數，那很好。再者，這也是為什麼我們花大錢在補強終結者。」

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新潮流棒球觀念一直以來就不被保守派所接受，邦格納先前就透過媒體向球團隔空喊話，表示巨人有意在新賽季嘗試開場投手，若在他的比賽中採取這樣的策略，他會直接走出球場。

在大聯盟綜合13個賽季的35歲名投列斯特不僅對開場投手不以為然，他也很反對聯盟在今年春訓啟用的「20秒投手計時」政策，「棒球比賽就是棒球比賽，沒辦法用其他方式去加速它，不可能改變的。就算把計時器放在一旁，比賽還是會照著它原有的節奏在走。」

關鍵字： 小熊列斯特詹姆斯
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