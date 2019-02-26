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教士根本沒追逐哈波　爆料從沒提出正式報價

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▲▼國民，哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雖然有謠言指出，教士在以10年3億美元網羅馬查多（Manny Machado）之後仍有可能追求哈波（Bryce Harper），但根據《San Diego Union-Trubune》記者艾希（Kevin Acee）26日報導，教士從來沒有對哈波提出正式報價。

艾希補充道，教士曾經對哈波陣營提出邀約，但並不被接受，也因此就沒有後續，教士從來都沒有對哈波提出正式的報價。

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在國民宣告退出、教士並沒有追求之後，檯面上的競爭者也浮出檯面。根據《USA Today》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）報導，哈波即將在本週做出決定，其中費城人、道奇願意提供長約，巨人則是傾向高薪短約。

▲▼馬查多。（圖／截至教士推特）

▲教士撒下10年3億美元合約網羅馬查多（Manny Machado），創下北美運動史最高自由球員合約紀錄。（圖／截至教士推特）

道奇在去年12月底進行重磅交易，一口氣將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）等4名球員打包送至紅人隊，道奇藉此交易清出團隊薪資空間，此舉就被認為是為爭取哈波做準備，但當時道奇不願拿出10年合約網羅，而在爭奪戰失去競爭力而退出，最後改簽下波拉克（A.J. Pollock）作為外野補強備案。

道奇一向被認為有奪冠實力，且團隊薪資高居聯盟前段班，卻連續2年在世界大賽失利，對球團高層產生很大的衝擊，球隊已經31年未嚐冠軍滋味，加上分區對手教士補進馬查多（Manny Machado），搭配全聯盟最優渥的農場，帶給道奇很大的壓力，高層在討論過後，25日再次投入哈波爭奪戰，希望一口氣補強到位，直指世界大賽冠軍。

關鍵字： 哈波教士馬查多
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