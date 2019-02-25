運動雲

> >

HBL／奪冠隔年跌出4強　男甲史上第6次

ETtoday運動雲

▲▼ 松山高中教練黃萬隆 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲松山高中跌出4強，無緣挑戰3連霸。（圖／資料照）

記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽，松山高中在還未出戰南山高中，就因有對戰關係的能仁家商擊敗光復高中，確定無緣4強3連霸夢碎，也是男甲史上第6次（93學年度再興不列入計算）出現奪冠隔年就跌出4強／8強的情況。

HBL從77學年度開辦，當年男子組冠軍為苗栗高中，現任松山教頭黃萬隆也是當時奪冠班底，78學年度苗中在8強止步，以第6名作收。

請繼續往下閱讀...

接著來到89學年度，三民家商在五虎時代完成2連霸，90學年度未打進8強，接著是再興中學，91學年度完成2連霸，92學年度以第6名作收。

93學年度再興捲土重來，但這是再興最後一次出現在HBL舞台，隔年因解散而未報名，當時解散原因眾說紛紜，董事會認為過度商業化以及惡性競爭，已經偏離教育本質而決定解散。

松山在99學年度完成男甲賽史與隊史第一次3連霸後，100學年度也沒晉級到8強，接著能仁家商102學年度衛冕後，103學年度以第5名作收。

由於學生籃球充滿不確定性，戰局瞬息萬變，來到8強在各隊競爭強度提升下，一個不留神再強的隊伍，都可能被連續遭擊潰，加上再強的球員總會畢業，戰況往往充滿變數。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

熱門新聞

大聯盟百年從未出現過！　她只花4局轟「完全全壘打」

卡特指林書豪偷他的綽號　豪哥表明「粉絲身分」老飛人秒變臉

林書豪3度連線伊巴卡送5助攻　暴龍7連勝遭舊將羅斯終結

沖繩現場／不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

讚林書豪攻守俱佳最可靠　克里福德：他的防守能力被忽略

日職／超誇張！5萬人搶買廣島門票　場面混亂出動警察

讀者回應

﻿

最新新聞

1南山刷新紀錄　7度男女籃同進4強

2王柏智右踝大扭　8強續戰不樂觀

3宋淑萍助北一女攻蛋

4傷後代表作　韓杰諭8強挺身助勝

5奪冠隔年跌出4強　男甲史上第6次

熱門新聞

1MLB也沒有過 她轟「完全全壘打」

2卡特指林書豪偷他的綽號　嚇到豪哥

3豪哥送5助攻　暴龍7連勝遭魔術終結

4日媒讚：王柏融守三壘夠水準

5前黃蜂主帥讚豪哥攻守俱佳最可靠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

面對陌生日職手感火燙 王柏融：還要調整

佩服王柏融態度 火腿球探：他會有高打擊率

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366