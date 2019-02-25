HBL／奪冠隔年跌出4強　男甲史上第6次

▲松山高中跌出4強，無緣挑戰3連霸。（圖／資料照）



記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽，松山高中在還未出戰南山高中，就因有對戰關係的能仁家商擊敗光復高中，確定無緣4強3連霸夢碎，也是男甲史上第6次（93學年度再興不列入計算）出現奪冠隔年就跌出4強／8強的情況。

HBL從77學年度開辦，當年男子組冠軍為苗栗高中，現任松山教頭黃萬隆也是當時奪冠班底，78學年度苗中在8強止步，以第6名作收。

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接著來到89學年度，三民家商在五虎時代完成2連霸，90學年度未打進8強，接著是再興中學，91學年度完成2連霸，92學年度以第6名作收。

93學年度再興捲土重來，但這是再興最後一次出現在HBL舞台，隔年因解散而未報名，當時解散原因眾說紛紜，董事會認為過度商業化以及惡性競爭，已經偏離教育本質而決定解散。

松山在99學年度完成男甲賽史與隊史第一次3連霸後，100學年度也沒晉級到8強，接著能仁家商102學年度衛冕後，103學年度以第5名作收。

由於學生籃球充滿不確定性，戰局瞬息萬變，來到8強在各隊競爭強度提升下，一個不留神再強的隊伍，都可能被連續遭擊潰，加上再強的球員總會畢業，戰況往往充滿變數。