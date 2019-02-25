「準備好打臉酸民」　布萊恩熱身賽首戰炸裂

▲布萊恩預告新球季會找回MVP手感 。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

芝加哥小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）在24日首場熱身賽就敲出全壘打，上賽季陷入低潮的他，也在日前接受訪問表示，新賽季他準備好要用實力來打臉「酸民」了！

請繼續往下閱讀...

▲布萊恩熱身賽首打席就開轟。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



布萊恩在24日繳出2支2包括一發2分砲替熱身賽開個好頭彩，假使老大今年能找回過去MVP身手，小熊球迷應該要感謝網路上的酸民。根據《ESPN》報導，布萊恩在賽後被問到去年休賽季網路上對他的評價所帶來的影響。

「多少都有受到一點影響」布萊恩回答道，「當因為受傷不能打球的時候，將會多出很多時間上網，在推特、論壇上看到有關於自己的事情時候會稍微注意，當那些內容又充斥著『交易他』的言論時，我覺得被激到了，心想「『沒關係，我會做到讓你們閉嘴』」

布萊恩上季因左肩傷勢生涯首度進入傷兵名單，僅出賽102場繳出.272/.374/.460打擊三圍，13支全壘打和52分打點都是生涯新低。去年11在冬季會議階段，有媒體報導小熊把布萊恩擺上交易桌。當時小熊總經理艾普斯坦（Theo Epstein）沒有否認，並表示沒有人是非賣品。

▲布萊恩是小熊陣中主力明星球員 。（圖／達志影像／美聯社）



今年27歲的布萊恩，在2013年以榜眼之姿加盟小熊，2015年登上大聯盟後先在菜鳥年拿到新人王，隔年更一舉摘下國聯MVP，生涯4個賽季累積107發全壘打、326分打點，更在2016年幫助小熊打破山羊魔咒拿下睽違108年的世界大賽。