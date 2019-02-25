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HBL／看雙山爭冠激勵籃球夢　喬楚瑜今率光復踏過一山

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▲▼ 光復高中,喬楚瑜 。（圖／記者洪偵源攝）

▲喬楚瑜。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

身高198公分的喬楚瑜當年婉拒HBL各隊的招手，就近選擇光復高中就讀，他的成長與蛻變，也是光復高中近幾年在HBL戰績逐漸進步的縮影，不論是打進8強、前進小巨蛋，他都佔有舉足輕重的地位。

光復成軍至今4年多，喬楚瑜高一時就展露出能力，只是光復當時經驗較少成績還不突出，也碰上長人輩出，包括譚傑龍、吳沛佳、林正、陳范柏彥以及張鎮衙等人，還未受到太多注目。

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如今來到高三的喬楚瑜，透過每場比賽的關鍵演出，逐漸表現出對比賽的主宰力，光復球員也從過度依賴喬楚瑜，也慢慢轉變成能彼此互相支援。

這一路走得並不輕鬆，光復並無太多可支援喬楚瑜的高個子，高一高二又是明星球員等級長人最多的時候，扛起光復禁區以及訓練就可以想見吃了多少苦，他還曾於練球時甩球走人，但又自己回頭向教練道歉。

就如同教頭陳定杰所說，喬楚瑜就是本屆光復的ACE，幾乎每場都是左右光復勝敗的關鍵，21日面對東山的最後一擊，還是20日對青年繳出的「雙二十」，到24日擊敗松山，喬楚瑜都在關鍵位置上。

光復24日54比46擊敗衛冕軍松山，隊史首闖4強，喬楚瑜12分、10籃板，送出5記麻辣鍋是本季單場第二多，但也有4次犯規，他坦言此戰自己狀況不佳。

不過喬楚瑜第四節最後補籃，加上罰球，是光復能掙脫松山糾纏的主因，「昨天最後才輸給南山，我們就有開會討論，不拚不搶就沒機會，今天大家都很想贏。」

由於4強機會就在眼前，喬楚瑜説大家更想贏，能打敗曾經二連霸的松山，這機會不是人人有，勝利自然非常興奮。

當年因收看南山與松山爭冠的轉播，喬楚瑜想在小巨蛋出賽的夢想因此萌芽，沒想到高三這一年，他率領光復擊敗松山，光復也打遍松山、東山與泰山，只剩下南山還沒踩過，南山當年也是向喬楚瑜招手的球隊，但他想與南山交手而留在家鄉。

對於即將到來的4強，喬楚瑜也希望學弟們能繼續頂住壓力，好好享受難得的機會，因為很少人一輩子有這種機會在小巨蛋展現自己的身手。

▲▼ HBL光復高中喬楚瑜，教練陳定杰 。（圖／記者洪偵源攝）

▲（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL光復高中陳定杰喬楚瑜
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