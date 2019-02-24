UBA／男複賽25日健行科大開打　富邦勇士預測四強

▲107學年度UBA公開男一級八強賽將在25日開打。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

為進軍臺北小巨蛋，107學年度富邦人壽UBA公開男一級八強隊伍將於2月25日至3月4日在健行科大力拚決賽四強門票。UBA在富邦人壽連續三屆冠名贊助下，連年聲勢上漲，賽事相較於往年，本屆更是勝負難料，富邦勇士籃球隊一齊預測四強，多數看好臺灣師大、健行科大、國立體大穩坐四強之席。

本屆男一級八強由臺灣師大、健行科大、國立體大、輔仁大學、政治大學、文化大學、義守大學、高雄師大出線，複賽將採循環制，各隊整裝待發一拚高下，展現訓練成果，爭取前進3月23、24日的決賽。

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「恭喜大家進入八強，一路走來一定很辛苦，希望你們能夠把大學最好的一戰，好好打完！」富邦勇士總教練許晉哲對於年輕選手們的付出給予肯定，並與助理教練吳永仁、魏維，共同看好臺師、健行與國體列席四強，另一席則意見相

左，依序分別認為是政大、義守與文化。

▲畢業於臺師大的楊興治(左)及國立體大林孟學(右)都向學弟們信心喊話。（圖／大專體總提供）

而目前披上富邦勇士隊戰袍的6位「UBA學長們」， 包括楊興治、林孟學、林郅為、蔡揚名、張伯維以及蕭順議預測的四強名單，臺師大與國體大全數通過獲得6票，健行與政大各獲4票、文化與輔大2票，他們也期待本屆複賽熱烈空前，並期勉學弟們繼續努力。

此次複賽碰上228連假，歡迎球迷朋友進場為支持的球隊加油，將於FOX體育家族、APP FOX SPORTS ASIA、OTT平台FOX +以及中華電信MOD的 FOX 體育三台提供直播與回看，另網路直播將於SSUtv播出，大專體總也呼籲球迷朋友多多利用UBA專屬App （UBA Score）以及Instagram官方帳號（uba.tw）來關注賽事即時數據與周邊花絮。