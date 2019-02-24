運動雲

> >

UBA／男複賽25日健行科大開打　富邦勇士預測四強

ETtoday運動雲

▲▼107學年度UBA，台師大 周桂羽。（圖／大專體總提供）

▲107學年度UBA公開男一級八強賽將在25日開打。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

為進軍臺北小巨蛋，107學年度富邦人壽UBA公開男一級八強隊伍將於2月25日至3月4日在健行科大力拚決賽四強門票。UBA在富邦人壽連續三屆冠名贊助下，連年聲勢上漲，賽事相較於往年，本屆更是勝負難料，富邦勇士籃球隊一齊預測四強，多數看好臺灣師大、健行科大、國立體大穩坐四強之席。

本屆男一級八強由臺灣師大、健行科大、國立體大、輔仁大學、政治大學、文化大學、義守大學、高雄師大出線，複賽將採循環制，各隊整裝待發一拚高下，展現訓練成果，爭取前進3月23、24日的決賽。

請繼續往下閱讀...

「恭喜大家進入八強，一路走來一定很辛苦，希望你們能夠把大學最好的一戰，好好打完！」富邦勇士總教練許晉哲對於年輕選手們的付出給予肯定，並與助理教練吳永仁、魏維，共同看好臺師、健行與國體列席四強，另一席則意見相
左，依序分別認為是政大、義守與文化。

▲▼畢業於臺師大的楊興治(左)及國立體大林孟學(右)都向學弟們信心喊話。（圖／大專體總提供）

▲畢業於臺師大的楊興治(左)及國立體大林孟學(右)都向學弟們信心喊話。（圖／大專體總提供）

而目前披上富邦勇士隊戰袍的6位「UBA學長們」， 包括楊興治、林孟學、林郅為、蔡揚名、張伯維以及蕭順議預測的四強名單，臺師大與國體大全數通過獲得6票，健行與政大各獲4票、文化與輔大2票，他們也期待本屆複賽熱烈空前，並期勉學弟們繼續努力。

此次複賽碰上228連假，歡迎球迷朋友進場為支持的球隊加油，將於FOX體育家族、APP FOX SPORTS ASIA、OTT平台FOX +以及中華電信MOD的 FOX 體育三台提供直播與回看，另網路直播將於SSUtv播出，大專體總也呼籲球迷朋友多多利用UBA專屬App （UBA Score）以及Instagram官方帳號（uba.tw）來關注賽事即時數據與周邊花絮。

關鍵字： UBA富邦勇士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

熱門新聞

HBL／南山晉級4強之路佔優勢　衛冕軍松山拉警報

ABL／夢想家確定隊史首次季後賽！　從去年1勝到奪第13勝

中職／味全龍重回職棒　訓練基地將設彰化

中職／許基宏開轟　中信兄弟熱身賽首戰擊敗韓職樂天

HBL／能仁OT擒南山　牽動松山、高苑晉級命運

中職／林祐樂轟3分砲　統一10比2大勝斗山

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融敲安賺打點、陽岱鋼內野安打

2衛冕軍松山4強之路拉警報

3能仁連勝牽動松山、高苑晉級機會

4UBA／男複賽25日健行科大開打

5西班牙大師賽男雙王齊麟／李洋封王

熱門新聞

1衛冕軍松山4強之路拉警報

2ABL／夢想家確定隊史首次季後賽

3味全龍重回職棒　訓練基地將設彰化

4許基宏開轟　兄弟熱身賽首戰勝韓職樂天

5能仁連勝牽動松山、高苑晉級機會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

面對陌生日職手感火燙 王柏融：還要調整

佩服王柏融態度 火腿球探：他會有高打擊率

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366