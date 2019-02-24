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企排／加國重砲砍15分　極速超跑斷台電全勝紀錄

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▲企排，極速超跑，莎楠·約瑟芙。（圖／中華排協提供）

▲企排，極速超跑加拿大的莎楠·約瑟芙。（圖／中華排協提供，圖下同）

體育中心／綜合報導

極速超跑今年首度加入企排女子組，雖然上半季僅獲兩勝，但下半季補強張嘉羚和來自加拿大的莎楠·約瑟芙兩名攻擊手後，戰力再升級。24日挑戰本季全勝的衛冕軍台電女排，打出精彩絕倫的直落三（25比15、25比23、25比20）壓倒性勝利，最終以8勝16敗第三名的成績結束首年的企排例行賽。

開局不久，極速超跑就迅速掌握比賽節奏，下半季加入陣中的張嘉羚和約瑟芙，攻擊屢屢突破台電防守組織，極速超跑先以10分大比分差拿下第一局。接下來兩局，兩隊展開拉鋸戰，台電長攻與快攻的交互搭配，造成極速超跑防守上不小的壓力。不過極速超跑仍憑藉著堅強的防守組織及具突破性的攻擊，加上台電關鍵性失誤後再拿兩局，贏得比賽勝利，也成為本季唯一擊敗台電的隊伍。

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▲企排，極速超跑。（圖／中華排協提供）

張嘉羚和約瑟芙雙雙在本場比賽貢獻全隊最高15分，斷電成功後也十分雀躍，約瑟芙表示，「很開心今天直落三贏了台電這支強勁的隊伍，平常練習時有特別去加強與團隊之間的串連，每個人都很努力，才有今天的勝利。」林靜怡教練對於兩人的好表現也讚譽有加，「兩位都是很優秀的攻擊手，經過一段時間的團隊磨合跟調整，也提高了兩位在場上的攻擊成功率。」

前幾戰因歐美及亞洲球風不同，而未與團隊展現最佳默契的約瑟芙，在經過兩個月密集的訓練與相處後，已逐漸融入團隊。約瑟芙表示，已經逐漸了解球隊系統，在隊上感覺也越來越舒適，「現在很明白自己該做什麼事，平常也會跟隊友開玩笑，自己越來越像台灣人了！」

關鍵字： 企排極速超跑台電
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