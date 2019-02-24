HBL／朱育君致勝三分球建功　東山打亂高苑晉級算盤

▲朱育君替東山拿到8強賽第一勝。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

HBL8強球隊實力都很接近，沒有贏面大的隊伍，是很多教練常掛在嘴上的話，但它不一定是句場面話，24日一勝難求的東山高中就做了很好的詮釋，在雙位數領先被高苑超前，又靠著朱育君倒數12秒三分命中，以70比67逆轉，不但取得8強首勝，還打亂了4強的晉級態勢。

和南山高中與光復高中相比，高苑算晉級優勢較大的一隊，因為曾擊敗過松山、光復，加上松山又輸給能仁家商吞下2連敗，最後兩戰對手又是墊底的東山與南湖高中，比起要打能仁、松山的光復或者南山都有機會。

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東山雖然8強一路吞敗，但進攻能力原本就是HBL名列前茅的隊伍，雖已無緣進軍小巨蛋，但在沒有包袱的情況下，第二節打完就取得38比26領先，一直到第三節都還保有雙位數領先。

高苑畢竟不是省油的燈，簡賀宇帶頭力挽狂瀾，林奇翰第四節3記三分球，尤其終場前55秒命中，東山被逼到66比65，接著倒數23秒唐孝尊打板得手，東山66比67落後，暫停過後東山朱育君三分線外空檔出手，再以2分超前高苑，時間剩下11秒。

結果高苑發邊線球失誤，跟著對劉承彥犯規，劉承彥罰進1球，接著高苑由簡賀宇執行最後一擊，但在三分線出手落空，比賽也宣告結束。

如此一來，高苑戰績來到3勝3敗，如果光復無法擊敗松山，南山高中與能仁家商的比賽也有影響，可能得要等到最後一天，男子組才能決定出所有的4強名單。