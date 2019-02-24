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反對實施「投球計時器」　薛茲爾轟：破壞棒球本質

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▲薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民王牌薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟為了加快比賽節奏，今年春訓熱身賽首度採用投球計時器，聯盟官方不排除在本季例行賽正式實施。國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）對於聯盟政策表示反對，認為「投球計時器」破壞了整個棒球比賽。

大聯盟很有可能在今年例行賽正式實施，《ESPN》帕桑（Jeff Passan）在報導中指出，即便沒有獲得球員工會的同意，大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）依舊擁有單方面做決定的權力，不過聯盟官方暫時不打算「硬上」，仍持續與球員工會交涉。

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「我知道球員工會試著和大聯盟協商。」薛茲爾表示，「我不認為這個有協商的空間，身為一名棒球員，這本來就不該出現在比賽當中。尤其設置投球計時器，且影響到好壞球，這就是在破壞比賽結構，棒球比賽本來就沒有時間限制，不設計時器是有原因的。」

▲大聯盟「20秒限時投球令」。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟春訓熱身賽將分3階段實施「投球計時器」。（圖／達志影像／美聯社）

投球計時器已經於2015年在小聯盟2A和3A啟用，沒人在壘包限時15秒，有人上壘則是20秒，如果超過時間投手沒有就定位，球數上將多一壞球，若打者如果在倒數7秒沒在打擊區就定位，就會多一好球。

薛茲爾表示，投手球與球之間的時間，並不是真正拖慢棒球比賽時間的主因，他引用FiveThirtyEight作家索奇克（Travis Sawchik）的一篇文章，指出真正拖延比賽時間的原因是「界外球」。

投球計時器在大聯盟春訓首次亮相，聯盟官方特別分3階段實施。第一週球員們違規並不會受到任何處罰，從第二週開始，主審將口頭給予違規球員警告，但仍不會受罰，到了熱身賽尾聲，投手違規將自動累積一壞球，打者違規則是多一好球。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 薛茲爾國民投球計時器
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