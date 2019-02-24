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羅素末節扛起球隊　生日夜砍40分擒黃蜂

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▲▼籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網羅素砍下生涯新高40分。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

布魯克林籃網今（24）日客場挑戰黃蜂，籃網一哥羅素（D'Angelo Russell）在終場前150秒為球隊連拿12分，終場轟下生涯新高40分外帶7助攻，帶隊以117比115逆轉擊敗黃蜂，用勝利來為自己23歲的生日慶生。

籃網今天作客黃蜂來勢洶洶，首節就以34比20大幅領先，次節雙方你來我往儘管籃網將領先拉到18分，但黃蜂也打出一波10比2小高潮咬住差距，半場結束籃網以13分領先。

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下半場一開始籃網先後投進2記三分外線將領先拉到全場最多的19分，此時黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）連砍3記三分，帶隊打出一波17比4的攻勢反擊，也幫黃蜂在第三節追到剩下6分差。進入決勝節黃蜂老將帕克（Tony Parker）從板凳跳了出來，連續得手3球帶隊打出12比0高潮直接反超比數，第四節剩下3分10秒時黃蜂手上握有111比103的8分領先。

▲羅素包辦球隊的最後12分。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

籃網一哥羅素不甘願領先大半場卻在比賽尾聲遭對手反超，開啟了「Ice Man」模式，最後150秒遠投近切樣樣來，包辦了籃網最後的12分，並且只讓對手拿到2分，黃蜂最後一擊由沃克操刀，不過被拉佛特（Caris LeVert）成功封阻，終場籃網就以117比115逆轉擊敗黃蜂。

今天是美國時間2月23日，正好是羅素的23歲生日，他也在今天攻下生涯新高的40分外帶7助攻，最重要的是靠著一己之力為球隊拿下勝利，目前以31勝30敗暫居東區第6名。

▼籃網羅素表現力壓黃蜂沃克。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網羅素D’Angelo Russell黃蜂
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