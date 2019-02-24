中職／LamiGirls新成員　 甜美女大生若潼亮相



▲2019LamiGirls若潼。（圖／Lamigo桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊今日宣布旗下專屬啦啦隊LamiGirls將有新成員加入，20歲活力美大生Tanya李若潼成為2019第一位新成員，走在夢想成為LamiGirls的道路上。

嘉義出生的李若潼身高161公分，體重46公斤，生日9月27日，若潼平時最愛跳舞、戲劇及唱歌，從小就喜歡表演，為了朝夢想前進，若潼高一就跟家人爭取從嘉義轉到台北，就讀表藝相關科系，目前則是就讀大學二年級，外型甜美大方的她，舉手投足彷彿是天生的明星。

從小時候就是阿公、阿嬤帶大，個性獨立的若潼為了追求自己的表演夢，一路不斷參與許多商業廣告的演出。在表演藝術的路上，若潼曾經擁有一年完整的藝能界「練習生」資歷，接受韓國經紀團隊的專業培訓，提升自己全面的表演技巧與經驗。

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以前跟棒球完全沒有接觸也不了解，若潼直到2016年在偶然的機會中進場欣賞全猿主場動紫趴，結果第一次進場看球就愛上了全猿主場的氣氛，開始對於啦啦隊工作有了憧憬。LamiGirls團隊相中若潼整體的資歷與能力，積極聯繫培訓，終於在2019年有了機會邀請若潼加入LamiGirls。

對於成為2019LamiGirls的新成員，若潼說：「目前對於表演正在努力學習，我喜歡接觸不同的人、事、物。Lamigo吸引我的地方就是他們團隊不斷精進自己，我要跟Lamigo一起朝著夢想與目標前進！」而且若潼要神氣地告訴10號隊友：「我已經學會所有球員的應援了喔！」

若潼在3月8日至10日的春訓將正式亮相，並參加3月10日的春訓同樂會，與大家互動。全猿主場3月23日開幕戰就是她的處女秀，與10號隊友一起歡唱、一起征服對手。