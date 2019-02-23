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日職／超欽佩陽岱鋼　江宏傑替巨人隊開球

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▲江宏傑替讀賣巨人隊熱身賽開球。（圖／華研國際提供）
▲江宏傑替讀賣巨人隊熱身賽開球。（圖／華研國際提供） 

體育中心／綜合報導

桌球好手江宏傑2月23日受邀為日本職棒讀賣巨人隊熱身賽擔任開球嘉賓，巨人隊和樂天隊激戰前，江宏傑站上投手丘，送上對巨人隊的祝福。

目前效力日本T LEAGUE桌球聯賽的江宏傑，所屬球隊正是主場在沖繩的「ASTEEDA隊」，也因此在沖繩的奧武山棒球場開球對他來說別具意義，巨人隊球星陽岱鋼也出身台灣，棒球界大人物原辰德教練更是賽前特別與江宏傑相見合影，展現出親切的一面，原辰德教練也關心江宏傑在日本的比賽，兩人話家常，從天氣聊到台灣的生活。

江宏傑穿上巨人球衣開出精彩一球，現場球迷也投以熱情歡呼回應，他表示：「非常感謝巨人隊的邀請，讓我能夠榮幸地站在這裡開球，巨人隊不只在日本高人氣，甚至在台灣也擁有超多球迷，我非常開心能夠幫陽岱鋼的球隊開球，他是我超欽佩的選手，也很高興能跟大家一起共度這一刻。」

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江宏傑也補充：「接下來我也會向巨人隊的優秀選手學習，秉持追求第一的精神在運動場上拚戰，也祝福巨人隊目標日本第一！」

2020年東京奧運就快要到來，江宏傑目前在T LEAGUE有眾多賽事，但也決心要挑戰奧運，未來會做更多的備戰安排。

▲江宏傑替讀賣巨人隊熱身賽開球。（圖／華研國際提供）
▲江宏傑(右方)替讀賣巨人隊熱身賽開球。（圖／華研國際提供） 

關鍵字： 日職江宏傑
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