雙獅賽／西武春訓場地　蔗總：在台灣是頂級



▲日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊結束與日本職棒西武獅隊2場交流賽，22日全隊返回台灣，此行統一前往日本高知春野運動公園棒球場比賽，統一總教練黃甘霖表示，雖然在日本只是職棒春訓場地，但在台灣已經可以當成職棒正式場地。

這次交流賽來到春野綜合運動公園棒球場，黃甘霖表示，球場整體相當不錯，周邊設施可能有些地方外觀看起來稍微舊一些，但球場維持與保養狀況很好，日本人在維護方面真的有一套，對我們來說在台灣已經算是頂級球場，可以拿來正式職棒比賽使用，場地狀況如果好，球員受傷機率相對也比較低。





▲日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

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黃甘霖認為，除了主要比賽場地，如果有另一個練習場可分開運用，包括秋訓與春訓都用得到，而且最好還有一個室內打擊練習場，打者與投手不必全部擠在一起，效果會更好。





▲日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

根據日本高知春野綜合運動公園官網資料，春野綜合運動公園於1973年動工，園區內包括棒球場、壘球場、網球場、田徑場、相撲場、射箭場、游泳池、高爾夫球場、足球場、籃球場、多功能廣場、重訓室等空間，其中棒球場於1979年完工，1980年西武獅隊進駐做為春訓基地。



▲日本高知春野綜合運動公園棒球場旁邊的訓練場。（圖／記者陳立勳攝）

春野綜合運動公園棒球場總面積20900平方公尺，左、右外野兩側距離100公尺，中外野距離則是122公尺，也被日本獨立聯盟高知鬥犬隊列為主場之一，觀眾席可容納16000人，內野是黑土混合土壤，外野則是天然草皮，不過並沒有夜間燈光照明。



▲日本高知春野綜合運動公園棒球場旁邊的訓練場搭建牛棚區。（圖／記者陳立勳攝）

此外，棒球場旁邊有紅土訓練場，在旁搭建戶外牛棚區，5個投手可同時練投，至於室內訓練場空間為288平方公尺，高知春野綜合運動公園室內體育館鋪設人工草皮，春訓期間給西武獅隊二軍使用，室內可以牛棚練投、打擊練習、以及內野守備練習，室內牛棚共有4道可同時練投。



▲日本高知春野綜合運動公園棒球場外停放高知鬥犬隊車輛。（圖／記者陳立勳攝）