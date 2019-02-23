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雙獅賽／西武春訓場地　蔗總：在台灣是頂級

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▲2019雙獅交流賽日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊結束與日本職棒西武獅隊2場交流賽，22日全隊返回台灣，此行統一前往日本高知春野運動公園棒球場比賽，統一總教練黃甘霖表示，雖然在日本只是職棒春訓場地，但在台灣已經可以當成職棒正式場地。

這次交流賽來到春野綜合運動公園棒球場，黃甘霖表示，球場整體相當不錯，周邊設施可能有些地方外觀看起來稍微舊一些，但球場維持與保養狀況很好，日本人在維護方面真的有一套，對我們來說在台灣已經算是頂級球場，可以拿來正式職棒比賽使用，場地狀況如果好，球員受傷機率相對也比較低。

▲2019雙獅交流賽日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝）
▲2019雙獅交流賽日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝） 

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黃甘霖認為，除了主要比賽場地，如果有另一個練習場可分開運用，包括秋訓與春訓都用得到，而且最好還有一個室內打擊練習場，打者與投手不必全部擠在一起，效果會更好。

▲2019雙獅交流賽日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝）
▲2019雙獅交流賽日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園棒球場。（圖／記者陳立勳攝） 

根據日本高知春野綜合運動公園官網資料，春野綜合運動公園於1973年動工，園區內包括棒球場、壘球場、網球場、田徑場、相撲場、射箭場、游泳池、高爾夫球場、足球場、籃球場、多功能廣場、重訓室等空間，其中棒球場於1979年完工，1980年西武獅隊進駐做為春訓基地。

▲2019雙獅交流賽日本高知春野綜合運動公園棒球場旁邊的訓練場。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園棒球場旁邊的訓練場。（圖／記者陳立勳攝） 

春野綜合運動公園棒球場總面積20900平方公尺，左、右外野兩側距離100公尺，中外野距離則是122公尺，也被日本獨立聯盟高知鬥犬隊列為主場之一，觀眾席可容納16000人，內野是黑土混合土壤，外野則是天然草皮，不過並沒有夜間燈光照明。

▲2019雙獅交流賽日本高知春野綜合運動公園棒球場旁邊的訓練場搭建牛棚區。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園棒球場旁邊的訓練場搭建牛棚區。（圖／記者陳立勳攝） 

此外，棒球場旁邊有紅土訓練場，在旁搭建戶外牛棚區，5個投手可同時練投，至於室內訓練場空間為288平方公尺，高知春野綜合運動公園室內體育館鋪設人工草皮，春訓期間給西武獅隊二軍使用，室內可以牛棚練投、打擊練習、以及內野守備練習，室內牛棚共有4道可同時練投。

▲2019雙獅交流賽日本高知春野綜合運動公園棒球場外停放高知鬥犬隊車輛。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園棒球場外停放高知鬥犬隊車輛。（圖／記者陳立勳攝） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅日職西武高知棒球
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