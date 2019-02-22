中職／解決訓練場問題　統一獅期待亞太棒球村



▲統一獅總經理蘇泰安。（圖／統一獅提供）

記者陳立勳／日本高知報導

統一7-ELEVEn獅隊積極尋找訓練場地，統一領隊蘇泰安表示，很期待亞太棒球村能盡快完工，對於球隊來說也是未來使用的選項之一。

統一獅隊上個月跟高雄市政府洽談租借高雄澄清湖球場，但目前還有草皮認養的細節還沒有確定，同時統一也想在台南找適合的訓練場，但考量用地的問題與距離的問題，始終無法定案。

亞太棒球村先前四度流標，第一期工程兩座少棒場地去年3月動工，中華棒球協會派人到台南了解工程狀況，副球場大致接近完工雛形，主球場積極趕工中，目前正在安裝球場排水系統，目標趕在6月底完工，但棒球場部分依舊沒有動靜。

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蘇泰安表示，很期待亞太棒球村完工，如果亞太棒球村蓋好，對於球場來說是一個很好的選項，不僅僅光是職棒春訓，韓國職棒也可以來使用，同時帶動地方繁榮，提升整個棒球環境，很期待球場趕快弄好。

蘇泰安表示，亞太棒球村如果興建完成，園區內有好幾個球場可以使用，訓練上方便許多，台南球場是統一獅隊的根，假設未來如果認養亞太棒球村，假日主場賽事可以排在亞太棒球村，平日可以排在台南棒球場，這也是一個選項。

蘇泰安表示，如果租借高雄澄清湖球場，其實移動方面都要派車，移動的費用不是問題，問題是搭車來回大概需要2個鐘頭，如果在亞太棒球村，來回時間大概縮短一半，同時球隊也需要派一組場務人員去維護澄清湖球場，這些問題都可以去克服，但不是最好的方式，如果可以用亞太棒球村，就在台南很方便。

蘇泰安表示，目前在澄清湖球場部分談得並沒有不順利，但高雄市政府希望草皮由獅隊負責維護，並且外野還有空間要改成室內練習場，改建還要花個大概新台幣1百萬，也都還需要內部評估。