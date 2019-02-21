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雙獅賽／進壘角度大好大壞　郭俊麟失望不如預期

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▲2019雙獅賽西武投手郭俊麟。（圖／統一球團提供）
▲2019雙獅賽西武投手郭俊麟。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／日本高知報導

統一7-ELEVEn獅隊21日與日本職棒進行交流賽第2場，西武獅隊台灣投手郭俊麟先發3局失3分，郭俊麟表示，今天的進壘角度不是太好不然就是太壞。

此役郭俊麟先發3局，被擊出6支安打，2三振，2次四壞球，失掉3分自責分，最後無關勝敗，郭俊麟表示，控球還沒有達到預期，還要再修正，變化球還好，主要是直球的問題，尤其是外角直球。

郭俊麟表示，今天進壘角度不是太好不然就是太壞，台灣打者很會攻擊直球，牛棚狀況還可以，但上場沒有照自己預期，還是想要試直球威力，包括球路的位置與品質都有需要調整的地方。

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郭俊麟表示，希望控球變得比較精準，下場後投手教練有說，對自己要有信心，不要綁手綁腳怕被打，遇到中職球隊有點緊張又有點亢奮，畢竟都認識，想要把他們解決，想要更精準，包含對郭阜林更專注在投，希望讓他打不好。

今年廖任磊加入球隊，郭俊麟坦言其實兩人一開始不認識，但還蠻有話聊，從他身上學到投球與配球的東西，二軍投手教練許銘傑看到投球影片告訴他缺點，今天投球的身體重心沒有留住，這一點比較可惜，許銘傑給了比較多正面的東西，今年有機會繼續留在日本打球，希望不像以往保送很多。

關鍵字： 西武郭俊麟
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