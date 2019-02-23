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中職／經典三本柱合體　林恩宇以誠泰為榮

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▲許竹見、林英傑、林恩宇。（圖／記者陳立勳攝）
▲許竹見、林英傑、林恩宇。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／台北報導

前誠泰Cobras隊本土三本柱23日出席中職30周年特展活動，也吸引大批球迷，林英傑當時當2年大頭兵，因緣際會下加入誠泰。

談到過往誠泰回憶，林恩宇表示，郭泰源是很特別的總教練，新人年很重用他，對他來說是個肯定，寧願讓他在失敗中學習，戰績對郭總來說一點都不重要，這種較練少之又少，畢竟總教練壓力很大，記得2005年那次7月球隊幾乎不敗，很幸運這個時間遇到很棒的球團與最棒的教練團，還有守住很多分數的隊友，以及球團與後援會，大家有共同的目標，這種回憶共同存在，以誠泰為榮，大家一起奮鬥 。

當了2年大頭兵，後來輾轉加入誠泰，林英傑表示，畢竟2年沒有打球，在軍中頂多玩壘球，因為負責站大門，沒有時間運動，對棒球其實已經沒有感覺，回到職棒是很困難的事情，快要退伍的時候原本想說沒有機會，想說先休息，很感謝誠泰給他機會，感謝吳復連總教練打電話問他想不想繼續打球，隔天就去報到，很開心回到職棒，不管未來投得怎樣，至少還有機會，當初其實很掙扎，懷疑自己還有沒有實力，當時還有許竹見一起在誠泰，同隊聊了很多，每天都在討論用什麼方式去補這空白的2年，很努力去訓練，很感謝體能教練孫昭立，訓練當中給我們需要的，記得當時身體非常痛苦、非常累，感謝所有幫助過他的人。

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林英傑表示，目前誠泰幫固定會聯絡，彼此聚一聚，其實郭泰源總教練看起來蠻兇，記得前一天被打爆，看著他問他是不是心情不好，告訴他有輸有贏，想要逗他開心，但郭總沒有笑，我怎麼敢笑。

許竹見表示，郭總一直都是撲克臉，誠泰幫有一個群祖，還是不定期會聚餐，維繫一下感情，不單單對於球員，參與過誠泰的工作人員也好，大家都有感情基礎，也都保持聯絡。

關鍵字： 中職誠泰林恩宇林英傑許竹見棒球
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