中職／感謝一色優16年付出　統一獅特頒貢獻獎



▲統一獅隊一色優感謝會。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊23日統一獅台南棒球場自辦熱湧進逾千位球迷進場觀賞與韓職樂天巨人一軍熱身賽，賽前球團感謝一色優體能教練16年對於獅隊貢獻與付出，賽前也特別安排「感謝有你，一色優球迷見面會」，限量60張號碼牌也索取完畢，一色優看到熱情球迷感到十分窩心，並表示：「感謝球團特別規劃，讓我也能夠享受明星選手的待遇，其實還怕沒球迷來參加」，但來到現場，很意外看到球迷的支持，也謝謝球迷對於他所努力的一切給予肯定，一色優教練也在球迷見面會特別分享，在這個大家庭跟選手互動就是選手特性和需求，給予不一樣的幫助，而今天球迷見面會也特別不一樣，一色優貼心滿足每位球迷，用聊天和簽名方式答謝球迷，更貼心滿足球迷拍照，並特別寫下今日日期，想給球迷最不一樣的回饋，更各別問球迷是否需要寫『ＴＯ ＸＸＸ』，讓球迷感到十分貼心。

今日「感謝有你一色優教練」活動，賽前球團也特別錄製影片聊聊大家心目中的一色優，讓球迷一起感受教練對於球隊幫助和貢獻，賽前球隊總經理蘇泰安也特別頒贈貢獻獎座給一色優教練，感謝這16年的奉獻，今日熱身賽賽事也特別安排一色優教練擔任開球嘉賓，一色優仍舊維持那份對球場和選手比賽的細節展現一份最基本的尊重，特別走下投手丘用傳球方式完成開球。

一色優表示，很高興球隊特別邀請我擔任開球嘉賓，自己感到很受尊重，自己為何不在投手丘開球，主要原因有二，第一是因為等一下嘟嘟要先發了，不想弄亂投手丘，希望嘟嘟能在最完整狀態下去投比賽。第二是搭配捕手是國慶，想用特別的方式，就像跟他們一起熱身練習一樣，用傳球方式，也順便考驗國慶的反應。

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▲統一獅隊一色優感謝會。（圖／統一球團提供）