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中職／投出經典賽第1球　林恩宇：腳發抖沒被發現

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▲許竹見、林英傑、林恩宇。（圖／記者陳立勳攝）
▲許竹見、林英傑、林恩宇。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台北報導

前誠泰Cobras隊本土三本柱23日出席中職30周年特展活動，許竹見表示，年輕選手普遍擁有很好的身體素質，質與量都進步非常多。

許竹見表示，目前在苗栗休閒農場做高經濟作物，山坡地開發，業餘退下來做棒球以外的事情，他笑說傳承靠英傑與恩宇就夠了，很榮幸經典賽這麼大比賽，很榮幸三個人都有參與到，其實經典賽到比賽前2天才知道，當年好投手很多，原本是猜陽建福對日本先發，自已有點意外，感謝林校長給他機會，自己沒有把握好，日本是高我們一階的聯盟，把學習的帶回來，當時陳金鋒旅外，那批球員很多要旅外，後面都想要跟進。

許竹見表示，2005年要加賽那一天，其實下半季已經打好多場比賽，當初以數據統計，三個人對戰興農成績差不多，自己比英傑差一點，比恩宇好一點，不知道為什麼沒有上場，哪一場比賽過程相當精彩。

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許竹見表示，現在偶爾會看中職，但主要專注在工作上，年輕選手普遍擁有很好的身體素質，很好的訓練環境，很好的資料，現在各隊很努力經營，整體相較過去的素質提升很多，質與量都進步非常多。

2006年首屆經典賽替賽會投出第1球，林恩宇表示，當下蠻緊張的，腳發抖沒有被發現，最開心那屆經典賽誠泰我們三個人都在，可以挑戰各國職棒打者，對我來說是很棒的回憶。

林英傑表示，第一次打經典賽蠻緊張，做了很多準備，分數差距沒有很大，那一場蠻拚的，也是會緊張，至於加賽那一場很不好意思，因為分數是我掉的，當年興農不好對付，打線蠻整齊，現在在業餘當教練，培養年輕選手。

關鍵字： 中職誠泰林恩宇林英傑許竹見棒球
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