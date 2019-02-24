JHBL／明仁重振旗鼓瞄準冠軍　首要課題挖掘板凳深度

▲Under Armour全國巡迴「UAT for Basketball」籃球訓練營，明仁國中宋昕澔 。（圖／記者張克銘攝）

記者潘泓鈺／苗栗報導

JHBL國中籃球聯賽勁旅苗栗明仁國中，孕育出陳盈駿、盧捷閔、劉人豪等球員，自95學年度封王連續12年闖進八強，近年更是連續6年出席四強。去年冠軍戰遭金華慘電21分之後重振旗鼓，今年陣容更加堅強，金華則是面臨多名主力畢業的困境，有望奪得睽違5年的冠軍。不過助理教練林育弘認為，還必須挖掘更多可用之兵才能夠衝擊冠軍。

明仁國中的優勢為陣中多達10名以上國三生具備經驗，先發五人朱俊翰、張傑程、杜帛鴻、宋昕澔、孫琦森各個球風都相當穩健，但對於拚冠軍助理教練林育弘認為仍有很進步空間。

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「我們必須在4月之前，找到第7到12人，」林育弘說道，「畢竟到八強之後強度增加，還是要避免犯規、受傷的麻煩。」

林育弘表示今年明仁的進步在於更有體系，球員普遍對於比賽的解讀能力越來越好，總教練邱國達領兵的風格偏向韓式的攻守轉換、快速球風，球員必須快速的閱讀場上狀況。

▲Under Armour全國巡迴「UAT for Basketball」籃球訓練營，明仁國中杜帛鴻 。（圖／記者張克銘攝）

Under Armour全國巡迴「UAT for Basketball」籃球訓練營，21日來到苗栗明仁國中進行一系列的體測以及敏捷性、肢體開發等訓練，幫助球員更瞭解自己的優缺點，幫助在4月的八強賽之前調整到最佳狀態。

對於這次的訓練營，球員們收穫滿滿，宋昕澔表示透過這個系統瞭解自己的弱點，更重要的是知道如何去修正，杜帛鴻也說道，對於速度、力量以及反應能力的調整都相當有效。