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迪羅臣重返多倫多備受歡呼　關鍵時刻失誤悲情收場

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▲▼迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

多倫多暴龍今（23）日主場迎戰聖安東尼馬刺，此役最受矚目的莫過於前龍王迪羅臣（DeMar DeRozan）的回歸，暴龍球團特別在賽前播放致敬影片，感謝迪羅臣在該隊時的付出，可惜身為主角的他沒能上演戰勝老東家的戲碼更在讀秒階段發生致命失誤，暴龍終場就以120比117擊退馬刺。對此，迪羅臣也在賽後坦言，「我以為我快得分了，但應該要知道他們始終都很有侵略性。」

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▲迪羅臣回到多倫多接受全場球迷喝采。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

根據《ESPN》報導，在雙方交戰之前，暴龍主場特別放映迪羅臣的感謝影片，除了球員們集體起身鼓掌之外，球迷們也報以激情歡呼，來迎接迪羅臣的到來。此戰是迪羅臣被交易之後，首度重返多倫多主場，可能是過度興奮，迪羅臣還在第二節上演漂亮的360度上籃，上半場結束幫助馬刺以56比55些微領先。

這場比賽一路經歷16次領先互換還有12次平手的激戰，其中馬刺帶著3分領先進入決勝第四節，雖然替補的林書豪帶領暴龍發動反攻，一口氣奪得9分，讓球隊重新取得比賽主導權，但馬刺並未束手就擒，隨著暴龍伊巴卡（Serge Ibaka）沒有掌握好罰球機會，掌握籃板的馬刺眼看勝券在握，此刻一哥迪羅臣卻發生悲情失誤。

▲▼迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣讀秒階段發生致命失誤。（圖／達志影像／美聯社）

在雷納德與羅瑞（Kyle Lowry）先後夾擊下，迪羅臣滑倒發生關鍵失誤，而雷納德一條龍推進前場灌籃得分反超，隨後穩穩執行兩罰，讓馬刺在剩0.2秒下無力回天。

即便賽前受到球迷熱烈歡迎，暴龍主場的LED環場螢幕還打出迪羅臣在球隊保持的各項紀錄，像是生涯進球數和罰球進球數隊史第1、生涯助攻和抄截數隊史第3，影片播放時迪羅臣也在板凳席上觀看，並在影片結束後向全場球迷揮手致意，最後卻未能把勝利帶走，他坦言，「我知道他們試圖進攻，試圖在場上打出主宰力，當下我以為被犯規了，但我應該更加清醒的，我以為我快得分了，但要知道他們始終都打得很侵略。事實上，我真的有注意到羅瑞的埋伏。」

儘管在回歸之夜沒能收下勝利，但迪羅臣最後與昔日好兄弟、今日對手羅瑞的深情擁抱讓全場為之動容，氣氛相當溫馨。他表示，「比賽到了最後幾球才分勝負，這讓上場比賽變得更刺激，更開心。雖然關鍵時刻我出現失誤非常糟，但大部分的時候我都覺得這是場很棒的比賽。」

▼羅瑞、迪羅臣兄弟情深。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍馬刺迪羅臣DeMar DeRozan
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