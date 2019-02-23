運動雲

> >

45歲一朗熱身賽首戰安打　相隔296天再安打仍感緊張

ETtoday運動雲

▲鈴木一朗相隔296天熱身賽在敲安。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者陳瑞浩／綜合報導

水手45歲老將鈴木一朗23日於春訓熱身賽對戰運動家，自去年4月22日後，相隔296天後首度在大聯盟賽場出現安打，他於3局下敲出一安打，送回兩名跑者貢獻2分打點，終場水手也以8比1擊敗運動家，儘管這場是熱身賽，但賽後鈴木一朗也坦言仍感到緊張。

鈴木一朗原在去年轉任水手助理顧問，但他於今年與水手簽下小聯盟合約與大聯盟春訓邀約，此役是他相隔296天再度以球員身份出賽，他於此役擔任先發第7棒，擔任左外野，2局下首席打擊出不營養高飛被接殺，但三局下他於水手滿壘時，在2好2壞球數擊出右外野安打，送回兩名跑者，水手也拿下第4分，隨後他便退場休息，本場他2打席貢獻2分打點，水手最後也拿下勝利。

請繼續往下閱讀...

▲▼鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

ㄧ朗最近一次於大聯盟出賽是5月2日，擊出安打則是4月22日，賽後他表示，「還是會緊張，跟第一次比賽時感覺完全不同，緊張是正常的，但這種狀態下還是第一次。」

水手此役第一局、第三局、第四局、第五局分別拿下2分、2分、1分、3分，攻勢相當連貫，本來預計今年將出清的投手利克（Mike Leake）此役擔任先發也拿下勝投，他主投2局被敲出一安打，送出2次三振。

運動家此役只在九局上靠著墨菲（Sean Murphy）擊出全壘打拿下1分，其餘局數都沒拿下分數，運動家派出的先發投手梅格登（Daniel Mengden）投一局送出2此三振就被擊出2支安打跑回2分，他也吞下敗投。

關鍵字： 水手運動家MLB鈴木一朗
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

45歲鈴木一朗19年身材如一日　體脂7%最精實！網友：朗神

海外開幕戰一朗最終戰？　美媒爆水手3月底辦引退儀式

「朗神」45歲還是一尾活龍　總管讚：太不可思議了！

熱門新聞

杜拜女網賽／謝淑薇直落二詹家姐妹進決賽　爽奪詹謝大戰3連勝

暴龍剩餘場次全聯盟最輕鬆　有利林書豪創佳績拚季後賽

國民放棄哈波　老闆：我們不再癡癡等待，祝他順利

中職／統一獅Yuri轉隊LamiGirls？　桃猿：春訓前公布

29隊都想要的超級工具人　雙城以2年2100萬簽下

曲球別揮棒！喬丹打職棒趣事多　捕手為他偷打暗號

讀者回應

﻿

最新新聞

1郭勇志考量生涯規劃　離開富邦投入基層

2雷納德關鍵抄截　暴龍強取7連勝

3世籃資格賽　大陸慘敗約旦24分

4一朗相隔296天熱身賽再敲安

5熱身賽首戰林子偉貢獻1打點

熱門新聞

1杜拜女網賽謝淑薇直落二詹家姐妹

2暴龍剩場輕鬆有利林書豪備季後賽

3國民放棄哈波　老闆：祝他順利！

4統一獅啦啦隊Yuri轉隊LamiGirls？

5雙城2年2100萬簽「超級工具人」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366