45歲一朗熱身賽首戰安打　相隔296天再安打仍感緊張

▲鈴木一朗相隔296天熱身賽在敲安。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者陳瑞浩／綜合報導

水手45歲老將鈴木一朗23日於春訓熱身賽對戰運動家，自去年4月22日後，相隔296天後首度在大聯盟賽場出現安打，他於3局下敲出一安打，送回兩名跑者貢獻2分打點，終場水手也以8比1擊敗運動家，儘管這場是熱身賽，但賽後鈴木一朗也坦言仍感到緊張。

鈴木一朗原在去年轉任水手助理顧問，但他於今年與水手簽下小聯盟合約與大聯盟春訓邀約，此役是他相隔296天再度以球員身份出賽，他於此役擔任先發第7棒，擔任左外野，2局下首席打擊出不營養高飛被接殺，但三局下他於水手滿壘時，在2好2壞球數擊出右外野安打，送回兩名跑者，水手也拿下第4分，隨後他便退場休息，本場他2打席貢獻2分打點，水手最後也拿下勝利。

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▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

ㄧ朗最近一次於大聯盟出賽是5月2日，擊出安打則是4月22日，賽後他表示，「還是會緊張，跟第一次比賽時感覺完全不同，緊張是正常的，但這種狀態下還是第一次。」

水手此役第一局、第三局、第四局、第五局分別拿下2分、2分、1分、3分，攻勢相當連貫，本來預計今年將出清的投手利克（Mike Leake）此役擔任先發也拿下勝投，他主投2局被敲出一安打，送出2次三振。

運動家此役只在九局上靠著墨菲（Sean Murphy）擊出全壘打拿下1分，其餘局數都沒拿下分數，運動家派出的先發投手梅格登（Daniel Mengden）投一局送出2此三振就被擊出2支安打跑回2分，他也吞下敗投。