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海外開幕戰一朗最終戰？　美媒爆水手3月底辦引退儀式

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▲▼ 水手，鈴木一朗首安。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳水手將於3月底替鈴木一朗舉辦引退儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手與運動家在明年3月20日和21日在東京巨蛋進行海外開幕戰，被外界視為鈴木一朗引退賽。根據《富比士》雜誌記者布倫（Barry Bloom）近一步指出，在該場比賽之後，水手將在3月25日、26日主場熱身賽為鈴木一朗舉辦退休儀式。

針對這項消息，水手球團並未證實，總管迪波托（Jerry Dipoto）表示，「關於鈴木一朗引退的消息，我們有討論過各種方案，對於任何可能性都保持開放態度。」迪波托過去曾說，未來一朗的身份會是教練兼選手，若春訓他能保持健康，將會給予開季28人名單的機會，隻字未提到退休的事情。

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僅管外界傳言一朗即將退休，但他出面否認這項消息，不過他提到水手隊將是他生涯最後的家，也期望有機會達到當初設定打到50歲的目標，「45歲的球員不該去想未來的事情，要把握今天，對於自己今天的訓練結果感到非常滿意。」

水手與運動家海外開幕戰可以帶上28名選手，鈴木一朗確定將回到家鄉比賽，不過之後回到美國後，開季正式名單回歸25人，水手球團無法保證他能夠繼續留在大聯盟名單中，名單中的位置將由所有球員公平競爭。

去年球季一朗在季中轉任球團顧問，今年重回球員身份，與簽下小聯盟合約，儘管這位大聯盟最資深的老將目前無法在場上做出太多貢獻，但以自身豐富的經驗帶領年輕球員，仍是水手相當重要的資產。

▲鈴木一朗在水手春訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗參加水手春訓，還是想要打到50歲。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 水手鈴木一朗
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