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國民放棄哈波　老闆：我們不在癡癡等待，祝他順利

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▲哈波（Bryce Harper）在國民主場最後一戰？ （圖／達志影像／美聯社）

▲老東家國民確定退出哈波競爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

國民去年曾表態願意提出10年3億美元合約簽回哈波（Bryce Harper），但哈波陣營想要拿更多，拒絕數張3億美元報價。如今國民隊也不打算加碼跟進，準備迎接沒有哈波的時代，老闆勒納（Mark Lerner）也祝福他一切順利。

大聯盟春訓熱身賽即將開打，根據《NBC華盛頓》報導，老闆勒納針對哈波問題作出了回應，表示球隊名單已經大致確定，哈波確定不在球團計畫當中，「我們將繼續前進。就如我所說，我們必須這麼做，不會在癡癡等待。」

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勒納表示，「哈波將在未來幾天做出最後的決定，而我們也已經確定球隊的名單，就如我所說，我們祝福他一切順利。」他也提到，雖然球隊大門永遠為哈波敞開，但這一個月來都沒有收到哈波陣營的任何消息。

有消息指出，當初國民提出的3億美元報價當中，包含1億美元的延遲給付，因此這將降低當前合約的面值，隨著馬查多（Manny Machado）與教士簽約後，國民沒有加碼跟進的計畫，等於正式退出這場爭奪戰。

資深記者海曼（Jon Heyman）日前報導，哈波陣營在這幾週內，拒絕了數張3億美元以上的報價。雖然未詳細說明他拒絕哪些球隊，但據傳費城人球團正加大談判力度，且相當自信簽下哈波，價碼預期將超出3億美元。

除了費城人之外，巨人被認為是費城人最大的競爭者，但球團傾向提出「高薪短約」，與哈波想要的長約有落差，而教士也提出了報價，至於白襪則是在馬查多爭奪戰失利後，確定退出競爭行列。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 國民哈波
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