運動雲

> >

SBL／「每一次受傷都有退休念頭」　陳順詳靠熱情奔馳球場

ETtoday運動雲

▲▼2019.02.22 台銀vs金酒 陳順詳、天使（Angel Nunez）。（圖／籃協提供）

▲陳順詳傷癒復出砍17分，領台銀擊敗金酒。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

「每一次受傷，都有退休的念頭，但我還想要繼續打球。」台銀33歲看板球星陳順詳近4季年年受到傷勢折磨，今年因為手指骨頭開放性脫位撕裂傷一度以為賽季報銷，但他僅花了1個半月的時間趕在22日復出，從小在桃園長大的他，征戰16個賽季終於首度在桃園巨蛋出戰，一圓幼時夢想。

「國小第一次看球，就是在這裡看瓊斯盃的，但這幾年因為受傷的關係，我一直沒有機會在這個球場打球，」陳順詳說道，「桃園巨蛋是桃園人都熟知的籃球場館，可惜一直與我無緣，這是我第一次在這個場館打球，也是第一次帶女兒來看我打球。」

請繼續往下閱讀...

陳順詳近年飽受傷痛困擾，開刀解決左膝問題後上季又因為椎間盤突出再動了2次刀，好不容易在去年12月復出，但打了10場，在1月11日對台啤的比賽與塞瑟夫（Ihor Zaystev）爭搶籃板過程意外造成左小指骨頭開放性脫位撕裂傷。所幸送醫檢查後手指骨頭並未損傷且傷口整齊，也排除了陳順詳最擔憂的「賽季報銷」，醫生評估3個月復健期，但他只花了一半的時間就重返球場。

「傷勢狀況比較好之後就一直有在練球保持狀況，但傷勢其實還沒恢復到百分百，」陳順詳說道，「傷勢對於場上表現多少會有影響，暫時就是小指跟無名指纏在一起，用其他地方去支撐減少受傷部位的壓力。」

▲▼2018.12.07 台銀，陳順詳傷癒復出。（圖／籃協提供）

▲陳順詳去年12月初才走出腰傷陰霾，沒想到接著又遭遇手指傷勢。（圖／籃協提供）

陳順詳為SBL「16朝元老」，也曾經在第12季SBL年度MVP，但在第13季起就不斷遭腳踝、膝蓋、腰部傷勢纏身，不過這位33歲老將不輕言退休，為了延續生涯還找了私人訓練師來解決長年來的困擾。

此役陳順詳出賽31分鐘平本季最高，攻下17分幫助球隊以98比89擊敗金酒本季首度連勝。不論是總教練韋陳明，還是兩位隊友張博勝、天使（Angel Nunez）都很高興陳順詳能夠提前回來，帶領球隊拿下勝利。

陳順詳在賽後記者會罕見的真情流露，他表示自己不是一個那麼感性的人，不過一旦碰到傷勢、家庭的問題就非常有感觸，尤其他一路的籃球生涯都沒有完整的暑假，今年女兒暑假也無法陪伴。

對於能夠繼續在球場上奔馳，陳順詳最感謝台銀以及總教練韋陳明，非常有耐心的陪伴他養傷，也不會勉強他出賽。

「復健的過程真的不好受，對我來說每一位從大傷重返球場的球員，我都非常尊敬，那段路程有多痛苦我都懂。我現在這個年紀也不知道還能打多久，我現在只想好好享受每一分每一秒打球的時光。」

關鍵字： 台銀陳順詳SBL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

熱門新聞

暴龍剩餘場次全聯盟最輕鬆　有利林書豪創佳績拚季後賽

中職／統一獅Yuri轉隊LamiGirls？　桃猿：春訓前公布

味全龍組隊準備挑新秀　平鎮再產首輪大物

「穎迷」丹麥名將看好山口茜全英奪冠：戴資穎需破大賽魔咒

日職／王柏融熱身賽打擊率6成15　羅德、西武警戒視線

國民拒當「盤仔」！　不打算給哈波10年3億美元合約

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳順詳：每一次受傷都有退休念頭

2日本跑壘積極　陳重羽無奈沒打擊

3沒贏西武仍收穫　蘇泰安滿意平穩

4陳順詳復出砍17分　台銀首連勝

5大王打擊太狂　日媒：別太樂觀

熱門新聞

1暴龍剩場輕鬆有利林書豪備季後賽

2統一獅啦啦隊Yuri轉隊LamiGirls？

3味全龍準備選秀　平鎮產首輪大物

4丹麥名將看好山口茜全英賽奪冠

5王柏融太火燙　羅德、西武警戒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366