SBL／「每一次受傷都有退休念頭」　陳順詳靠熱情奔馳球場

▲陳順詳傷癒復出砍17分，領台銀擊敗金酒。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

「每一次受傷，都有退休的念頭，但我還想要繼續打球。」台銀33歲看板球星陳順詳近4季年年受到傷勢折磨，今年因為手指骨頭開放性脫位撕裂傷一度以為賽季報銷，但他僅花了1個半月的時間趕在22日復出，從小在桃園長大的他，征戰16個賽季終於首度在桃園巨蛋出戰，一圓幼時夢想。

「國小第一次看球，就是在這裡看瓊斯盃的，但這幾年因為受傷的關係，我一直沒有機會在這個球場打球，」陳順詳說道，「桃園巨蛋是桃園人都熟知的籃球場館，可惜一直與我無緣，這是我第一次在這個場館打球，也是第一次帶女兒來看我打球。」

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陳順詳近年飽受傷痛困擾，開刀解決左膝問題後上季又因為椎間盤突出再動了2次刀，好不容易在去年12月復出，但打了10場，在1月11日對台啤的比賽與塞瑟夫（Ihor Zaystev）爭搶籃板過程意外造成左小指骨頭開放性脫位撕裂傷。所幸送醫檢查後手指骨頭並未損傷且傷口整齊，也排除了陳順詳最擔憂的「賽季報銷」，醫生評估3個月復健期，但他只花了一半的時間就重返球場。

「傷勢狀況比較好之後就一直有在練球保持狀況，但傷勢其實還沒恢復到百分百，」陳順詳說道，「傷勢對於場上表現多少會有影響，暫時就是小指跟無名指纏在一起，用其他地方去支撐減少受傷部位的壓力。」

▲陳順詳去年12月初才走出腰傷陰霾，沒想到接著又遭遇手指傷勢。（圖／籃協提供）

陳順詳為SBL「16朝元老」，也曾經在第12季SBL年度MVP，但在第13季起就不斷遭腳踝、膝蓋、腰部傷勢纏身，不過這位33歲老將不輕言退休，為了延續生涯還找了私人訓練師來解決長年來的困擾。

此役陳順詳出賽31分鐘平本季最高，攻下17分幫助球隊以98比89擊敗金酒本季首度連勝。不論是總教練韋陳明，還是兩位隊友張博勝、天使（Angel Nunez）都很高興陳順詳能夠提前回來，帶領球隊拿下勝利。

陳順詳在賽後記者會罕見的真情流露，他表示自己不是一個那麼感性的人，不過一旦碰到傷勢、家庭的問題就非常有感觸，尤其他一路的籃球生涯都沒有完整的暑假，今年女兒暑假也無法陪伴。

對於能夠繼續在球場上奔馳，陳順詳最感謝台銀以及總教練韋陳明，非常有耐心的陪伴他養傷，也不會勉強他出賽。

「復健的過程真的不好受，對我來說每一位從大傷重返球場的球員，我都非常尊敬，那段路程有多痛苦我都懂。我現在這個年紀也不知道還能打多久，我現在只想好好享受每一分每一秒打球的時光。」