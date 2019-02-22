沖繩春訓／大王打擊太狂　日媒：別太樂觀

▲王柏融全壘打。（圖／ファイターズ on GAORA SPORTS）



記者劉峻誠／沖繩報導

「大王」王柏融加入北海道火腿鬥士，在美國春訓期間就展現很好的打擊實力，回到沖繩後打擊表現也沒有低潮，連續6場敲出安打，目前在春訓13打數8安打，還有1發全壘打，打擊率高達6成15，但在沖繩的日本記者認為，一切還不能太過於樂觀。

火腿監督栗山英樹以及王柏融隊友都看好他的表現，甚至日職安打紀錄保持人張本勳也認為王柏融能在日本成功。

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不過除了太平洋聯盟的幾支隊伍外，許多日本球員還不知道王柏融這號人物，中日龍22日練球，曾旅美的日職球星中村紀洋談到：「不認識他，也沒有關注。」

而日本記者則認為，過去日本許多洋將在春訓為了追求表現，導致自己開季狀況往下滑，而教練沒有適時給洋將建議，讓洋將陷入無限低潮輪迴之中，一直走不出來，最後只好離開日本。

日本記者也提到，春訓期間，日本本土球員調整差不多就會退場休息，但洋將未了求表現，會一直希望自己能上場，往往讓對手得到更多情蒐機會，春訓期間就被搜集完資料，開季時對手就會攻擊他的弱點。

因此日本記者表示，目前王柏融的表現確實讓人驚艷，但是絕對不能太過樂觀，一切還是要看球季上的表現。