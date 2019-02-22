沖繩春訓／大雨澆不熄熱情　中日龍電視直播打擊練習

▲高橋周平。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／沖繩報導

中日龍原本預定22日在北谷球場與韓職三星獅交手，但因上午一場大雨取消了比賽，改在室內練習，但即便是在室內練習，也吸引大批球迷前往觀看。

這是在台灣春訓看不到的場景，為了近距離見到喜愛的球星，許多球迷早早就開車到北谷公園，這裡的車位更是一位難求。

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▲▼中日龍沖繩春訓基地吉祥物ドアラ（DOARA）和球迷互動合照，球迷排隊人龍。（圖／記者季相儒攝）



即便沒有比賽，球迷還是不願離開中日龍春訓基地-北谷公園球場，在整個園區內，中日龍吉祥物DOARA也站出來與球迷拍照，為了與DOARA互動，排隊的人龍延伸到停車場，還派出工作人員管制人數，許多球迷看到排隊盡頭寫著今日人數已滿，難掩著失望的離開，但還是走向其他區域欣賞球員們的練習。

▲中日龍春訓全程讓球迷觀看，甚至提供直播服務。（圖／記者季相儒攝）



不管是投手練習、守備練習，中日龍的練習區域全都採半開放式，雖然都是室內場所，但有個透明的大玻璃讓球迷直接觀看，即便是沒有辦法直接看到的打擊練習，中日龍都用攝影機錄下畫面，以現場直播方式呈現給球迷。

球迷來到沖繩看春訓，也因此帶來龐大商機，各球團都設計沖繩專屬商品販售，中日龍也不例外。而且這次中日龍春訓更販售復古LOGO商品，讓球迷一同回味過去的中日龍。

▲沖繩限定中日龍商品結合當地特色。（圖／記者季相儒攝）