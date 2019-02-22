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沖繩春訓／握手傷到松坂大輔　中日：無法預測球迷行動

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▲▼日職沖繩春訓,中日龍,大野雄大幫球迷簽名。（圖／記者季相儒攝）

▲只要是守規矩，站在規定範圍區域等待，球員都會熱心為球迷簽名，大野雄大幫球迷簽名。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／沖繩報導

許多日職球隊春訓都安排在沖繩，今年包括在石垣島的羅德，共有9支隊伍在琉球列島春訓，不過22日只有在北谷球場的中日龍練球，許多球迷擠爆北谷，只為見到喜愛的球員一面。

▲▼日職沖繩春訓,中日龍,沖繩限定中日龍商品結合當地特色。（圖／記者季相儒攝）

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▲來到北谷球場，看不到松坂大輔，只看得到他的商品。（圖／記者季相儒攝）

不過來到北谷球場，看不到今年獲得加薪的明星球員松坂大輔身影，原因是他在春訓期間受傷，直到22日仍有不舒服的感覺。日本媒體報導，松坂的傷勢是被球迷握出來的，雖然中日龍公關沒有證實這件事，但日職球員坦言，春訓期間瘋狂的球迷有時真的會造成球員困擾。

松坂被傳出與球迷握手拉傷，到底這件事是真是假？有球員指出，確實會有瘋狂球迷用力拉扯球員，也容易造成球員傷害。

有日職球員表示，通常在例行賽時，比賽的出入口會安排保全管理，所以球迷都還能受到控制，但春訓期間是開放場合，也是球迷能最近距離接觸、碰觸到球員的機會，有些球迷的熱情動作確實會造成球員麻煩。

▲▼日職沖繩春訓,中日龍,平田良介騎腳踏車在春訓基地內移動。（圖／記者季相儒攝）

▲平田良介騎腳踏車在春訓基地內移動，身旁也有隨行人員跟著。（圖／記者季相儒攝）

以中日龍為例，他們春訓在北谷公園，在整個園區內有好幾個球場，甚至會有球員騎腳踏車移動，「球迷的動線大致上與球員相同，遇到要簽名、合照的都還好，但有些人會有肢體接觸，這就比較麻煩了。」

▲▼日職沖繩春訓,中日龍,球迷到球場看春訓。（圖／記者季相儒攝）

▲中日龍室內守備練習場外，有許多球迷等待球員出現。（圖／記者季相儒攝）

中日龍公關表示，松坂的受傷是個不幸的事件。雖然中日龍沒有證實松坂受傷的真實原因，僅表示，大咖球星都會有隊職員在身邊，以防球迷過於熱情，但大部分球員是單獨行動，根本無法掌握球迷會有哪些舉動，只能透過勸導的方式，希望球迷能夠不要打擾球員練習，讓球員努力練習，並在季賽時拿出最好的表現。

關鍵字： 松坂大輔中日龍日職春訓沖繩沖繩春訓
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