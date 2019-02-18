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中職／與悍將一同捍衛城堡　富邦3大家族19日開放申辦

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▲富邦悍將2019三大家族贈品及權益 。（圖／富邦和將提供）

▲富邦悍將2019三大家族贈品及權益 。（圖／富邦和將提供）

體育中心／綜合報導

勝利是戰士的使命，而守護家人的信念就是戰士奮戰的力量泉源。富邦悍將2019年三大家族即將於2/19(二)12:00全面開放申辦，包含亞瑟王、藍斯洛騎士、梅林魔法師家族專屬全新禮品與尊榮禮遇同步公開亮相。

悍將家族系統以噴火龍、獅鷲、獨角獸三大聖獸為家徽，分別蘊含王者天下、捍衛家邦與傳承榮譽三種不同家族精神，邀請球迷朋友在中華職棒30年一同成為守護富邦悍將北方王國的重要家人。

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王者天下亞瑟王 North Shall Reign

2019亞瑟王家族均可獲得王者寶盒一只，寶盒內含印有噴火龍家徽之家族卡一張與「亞瑟王者棒球外套」、「悍將冰壩杯」、「悍將隊徽票卡夾」與「悍將主場平日門票兌換券2張」等禮品。

專屬的「亞瑟王者棒球外套」，左胸以美式學院風格字型呈現大G隊徽彰顯永不動搖的熱情與決心，右胸電繡【North Shall Reign】草寫字樣為亞瑟王家族銘言，「王者天下」的家族精神，低調卻又令人無法忽視。

亞瑟王家族憑卡可另享有「悍將球隊商品店與momo富邦悍將品牌旗艦館購物 85 折優惠」、「例行賽賽後 MVP 頒獎報名權利」、「悍將球衣免費燙印服務」以及「季後賽門票優先購票權」等專屬權益，眾多好康只有亞瑟王家族才能一次全部擁有。

捍衛家邦藍斯洛 Defend the North

2019藍斯洛騎士家族可獲得印有獅鷲家徽之家族卡一張與「Mitchell & Ness聯名球員款後扣球帽與原廠精裝禮盒」，帽側為家族會員專屬電繡【Defend the North】(捍衛家邦)藍斯洛騎士家族銘言，突出藍斯洛家族精神。

家族會員同時享有「好禮三選一」禮遇，可選擇保冰保溫皆可達成使命的「悍將冰壩杯」；上班看球兩相宜的「悍將隊徽票卡夾」；或是可自由選購的「悍將商品500元折價券」都由藍斯洛騎士會員自行挑選最合適的裝備(註)。

此外家族會員尚可獲贈「悍將主場平日門票兌換券2張」，憑藍斯洛家族會員卡同樣可享有「悍將球隊商品店與momo富邦悍將品牌旗艦館購物 85 折優惠」，是驍勇善戰的藍斯洛全副武裝的最佳夥伴。

【註：藍斯洛家族好禮三選一採限量制，先購買者可優先選擇限量贈品，冰壩杯或票卡夾選完為止，如已選購完畢則一律贈送悍將商品500元折價券。】

傳承榮譽梅林魔法師 Uphold the Honor

2019梅林魔法師家族可獲得魔法禮物寶盒一只，內含印有獨角獸家徽之家族卡一張與「梅林親子連帽毛巾兩條」以及「魔法師兒童後背包」，其中魔法師兒童後背包正面電繡梅林魔法師家族銘言【Uphold the Honor】(傳承榮譽)，象徵家族會員一脈相承，親子之間傳承對棒球的熱愛與對悍將的支持，使梅林魔法師家族會員不僅能夠提升親子之間的溫度，更可將家長的慈愛滿載於背包之中。

專為親子會員量身設計的梅林家族系統，更提供「悍將小飛俠-孩童舞台應援體驗」(詳細活動辦法及相關權益行使方式以富邦悍將公告為準)、「親子球場體驗」以及新莊棒球場「兒童遊戲室免費使用10次」等活動權益，提供會員來到球場更多與眾不同的親子體驗，使親子之間互動因棒球而更加溫暖，也讓悍將的榮譽一代接著一代相傳。

2019年富邦悍將亞瑟王家族限量999名、入會費3,688元，藍斯洛騎士家族入會費1,688元，梅林魔法師入會費2,688元。三大家族將自2/19(二)12:00全面開放申辦，贈品將於2月底陸續開始寄送，更多贈品及權益詳細介紹說明，請上富邦悍將官方網站查詢www.fubonguardians.com。

關鍵字： 富邦悍將中職
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