中職／四大天王相聚有心結？陳義信：老了，該放下了吧

▲中華職棒30週年開季宣告活動，黃平洋、謝長亨、陳義信。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／台北報導

中職4大天王「假日飛刀手」陳義信、「草總」謝長亨、「金臂人」黃平洋、「火車頭」涂鴻欽17日在中華職棒30年開季宣告活動相聚，4人退休後首度碰頭，陳義信直說：「要責備一下秘書長馮勝賢，把我們4個放在這裡，不知道我們4個人有心結嗎？」

陳義信開玩笑說：「中職早期的4大天王本身有心結，而且心結很重，這次4人同台，下去之後就會開始吵架。」

4人在現場頻頻鬥嘴，不過陳義信談到過去4人對戰過程，他說：「草總是我的偶像，黃平洋是我的學長，涂鴻欽是我的學弟，我夾在他們3人中間，所以好的都給他們就好。」

▲中華職棒30週年開季宣告活動，中職四大天王齊聚，涂鴻欽、黃平洋、謝長亨、陳義信。（圖／記者季相儒攝）



黃平洋對於四大天王封號滿是感謝，他說：「有這個封號，讓球迷到現在都還記得我們。」

對於過去的比賽，黃平洋說：「印象最深就是對上臭屁陳啊，那時候只要是黃平洋對戰陳義信都會有許多火花。」

謝長亨回應：「過去最喜歡對上陳義信，最不喜歡對到涂鴻欽。」至於為何喜歡對上陳義信，草總說：「看他這麼臭屁，當然要消消他的銳氣。」涂鴻欽只說：「不管怎樣，都支持中華職棒，為中職加油。」

陳義信聽完其他3位對手的談話，他說：「我們都老了，該放下了吧。最好的都給你們，最壞的留給我，你們說什麼我都承受。」