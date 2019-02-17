運動雲

> >

中職／四大天王相聚有心結？陳義信：老了，該放下了吧

ETtoday運動雲

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動,中職四大天王齊聚,黃平洋,謝長亨,陳義信。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒30週年開季宣告活動，黃平洋、謝長亨、陳義信。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／台北報導

中職4大天王「假日飛刀手」陳義信、「草總」謝長亨、「金臂人」黃平洋、「火車頭」涂鴻欽17日在中華職棒30年開季宣告活動相聚，4人退休後首度碰頭，陳義信直說：「要責備一下秘書長馮勝賢，把我們4個放在這裡，不知道我們4個人有心結嗎？」

陳義信開玩笑說：「中職早期的4大天王本身有心結，而且心結很重，這次4人同台，下去之後就會開始吵架。」

4人在現場頻頻鬥嘴，不過陳義信談到過去4人對戰過程，他說：「草總是我的偶像，黃平洋是我的學長，涂鴻欽是我的學弟，我夾在他們3人中間，所以好的都給他們就好。」

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動,中職四大天王齊聚,涂鴻欽,黃平洋,謝長亨,陳義信。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒30週年開季宣告活動，中職四大天王齊聚，涂鴻欽、黃平洋、謝長亨、陳義信。（圖／記者季相儒攝）

黃平洋對於四大天王封號滿是感謝，他說：「有這個封號，讓球迷到現在都還記得我們。」

對於過去的比賽，黃平洋說：「印象最深就是對上臭屁陳啊，那時候只要是黃平洋對戰陳義信都會有許多火花。」

謝長亨回應：「過去最喜歡對上陳義信，最不喜歡對到涂鴻欽。」至於為何喜歡對上陳義信，草總說：「看他這麼臭屁，當然要消消他的銳氣。」涂鴻欽只說：「不管怎樣，都支持中華職棒，為中職加油。」

陳義信聽完其他3位對手的談話，他說：「我們都老了，該放下了吧。最好的都給你們，最壞的留給我，你們說什麼我都承受。」

關鍵字： 陳義信黃平洋謝長亨涂鴻欽四大天王
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

推薦閱讀

中職／台灣投手好但不準也不勇敢　陳義信：打到人就再練

中職／勸台將打擊重視細節　王光輝期待王柏融旅日表現

中職／被球迷封為臭屁陳　陳義信：越講越要拉弓

中職／沒奪150勝留終生遺憾　陳義信：再投1季就能辦到

熱門新聞

日職／王柏融開轟後　改打第4棒對戰藤浪晉太郎　

日職／王柏融熱身賽首秀戰阪神　完美2支2跑回1分　

王建民重返大聯盟？美媒：我也想再看他投球

ABL／震撼加盟寶島夢想家？　吳永盛：機率6到7成

中職／1995年守備率9成99　王光輝：球離我超過一步不接

中職／台灣投手好但不準也不勇敢　陳義信：打到人就再練

讀者回應

﻿

最新新聞

1看見四大天王皮皮挫！陳俊秀

2德佬明星賽盼投進一顆三分就足夠

3不看中職比賽　涂鴻欽：沒采！抓不住心

4閃電俠2.0　哈登傳授小韋德後撤步

5四大天王有心結？陳義信：該放下了

熱門新聞

1王柏融改打第4棒　對戰藤浪晉太郎

2王柏融熱身賽首秀　2支2跑回1分　

3王建民重返大聯盟？美媒想再看他投球

4加盟夢想家　吳永盛：機率6到7成

5王光輝金手套：球離我超過一步不接

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

1個月讓腿變直+增高！　7動作矯正O型腿、骨盆前傾

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366