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迷你棒球春季大會四月登場　張泰山：絕對好玩

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▲▼WBSC執行長Michael Schmidt特地來台做賽事宣告，去年夏季大會冠軍隊伍巨人隊尋求衛冕，張泰山為推廣大使。（圖／寶悍運動行銷提供）

▲WBSC執行長Michael Schmidt特地來台做賽事宣告。（圖／寶悍運動行銷提供）

體育中心／綜合報導

兒童棒球最高等級賽事—「迷你棒球春季大會」將於4/20~4/21在新北市點燃戰火，U-8、U-10各有24個參賽名額共同角逐首場全國大賽冠軍，WBSC世界棒壘球總會執行長Michael Schmidt今日特地來台參加賽事宣告記者會，並期許未來賽事舉辦規模能夠擴大，朝世界級賽事邁進。記者會上也公佈了迷你棒球會員的註冊辦法，只要以球隊為單位加入會員就能獲得參賽資格，並享有多項會員專屬權益。

 
迷你棒球為WBSC世界棒壘球總會指定兒童棒球教學系統，今年在台灣正式舉辦首場全國大賽，以年齡分為U-8及U-10兩個組別。春季大會賽事以最高規格打造，除了採用特製充氣式棒球場，專業裁判與完整數據紀錄，更使用職棒等級的轉播技術將每位小球員的奮戰畫面用影像紀錄。球場周邊也將設置棒球互動科技闖關遊戲，並安排街頭藝人表演與美食攤位，讓當下沒有參與比賽的小朋友都能跟家人一起享受棒球樂趣。

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▲▼WBSC執行長Michael Schmidt特地來台做賽事宣告，去年夏季大會冠軍隊伍巨人隊尋求衛冕，張泰山為推廣大使。（圖／寶悍運動行銷提供）

▲Michael Schmidt、張泰山以及去年夏季冠軍巨人隊一同慶元宵。（圖／寶悍運動行銷提供）

▲▼WBSC執行長Michael Schmidt特地來台做賽事宣告，去年夏季大會冠軍隊伍巨人隊尋求衛冕，張泰山為推廣大使。（圖／寶悍運動行銷提供）
 
WBSC執行長Michael Schmidt特地來台，適逢新年佳節，主辦單位也邀請執行長與迷你棒球推廣大使張泰山一同舉燈籠慶元宵，祝福春季大會一切圓滿順利。Michael表示：「在迷你棒球的核心理念下，孩子透過遊戲而不是訓練來體驗棒球的樂趣，迷你棒球讓小朋友利用跑步、投擲、接球等動作來活動身體，我認為在孩童階段擁有健康的體魄是發展一項國際運動最重要的目標。台灣身為WBSC推廣迷你棒球的示範區域，推廣小組已經建立起讓其他國家仿效的品牌模型，我想藉此感謝他們為此做的不懈努力，同時也很期待這次正式比賽的到來。」

▲▼WBSC執行長Michael Schmidt特地來台做賽事宣告，去年夏季大會冠軍隊伍巨人隊尋求衛冕，張泰山為推廣大使。（圖／寶悍運動行銷提供）

▲張泰山為推廣大使。（圖／寶悍運動行銷提供）
  
迷你棒球推廣大使張泰山也提到：「泰山前兩個禮拜參加迷你棒球的冬令營，看到一群沒有基礎的小朋友一天一天進步，讓我感到非常的開心。今年第一次正式舉辦春季大會，希望不管是社區棒球隊的孩子，或是科班球隊的低年級成員都能一起來參加，絕對會很好玩。」

▲▼WBSC執行長Michael Schmidt特地來台做賽事宣告，去年夏季大會冠軍隊伍巨人隊尋求衛冕，張泰山為推廣大使。（圖／寶悍運動行銷提供）

▲賽事資訊及會員權益。（圖／寶悍運動行銷提供）

▲▼WBSC執行長Michael Schmidt特地來台做賽事宣告，去年夏季大會冠軍隊伍巨人隊尋求衛冕，張泰山為推廣大使。（圖／寶悍運動行銷提供）
 
迷你棒球推廣小組也在記者會上公告年度計劃，未來每年固定會在春季與秋季舉辦嘉年華性質的全國大賽，只要以球隊為單位註冊成為迷你棒球會員就能有參賽資格。球隊成為會員後還有享有多項權利，包括可使用WBSC授權LOGO進行招生，固定獲得球具捐贈與商品優惠，更有機會申請張泰山、林子偉、胡智為等明星球員至隊上互動教學，所有兒童棒球球隊絕對不能錯過，會員註冊與賽事相關資訊請上MINI BASEBALL TAIWAN粉絲專頁查詢。

關鍵字： 迷你棒球張泰山
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