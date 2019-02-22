SBL／陳順詳手指露骨爆血休一個半月復出　砍17分台銀首連勝

▲陳順詳傷癒復出，領台銀本季首度連勝。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

台銀看板球星陳順詳，1月份面對台啤意外撞傷手指開放性骨折當場濺血送醫，經過將近一個半月的休養22日回到球場強碰金酒，靠著雙指包紮支撐受傷的小指，先發上陣31分鐘，攻下17分、2籃板、2助攻，幫助台銀以98比89拿下本季首次連勝。

陳順詳近年飽受傷痛困擾，開刀解決左膝問題後上季又因為椎間盤突出再動了2次刀，好不容易在去年12月復出，但打了10場，在1月11日對台啤的比賽與塞瑟夫（Ihor Zaystev）爭搶籃板過程意外造成左小指開放性骨頭脫位撕裂傷。所幸送醫檢查後手指骨頭、韌帶、肌腱並未損傷，大幅縮短復健期，總教練韋陳明先前就透露有望在本季歸隊，而他也在將近1個半月的休養回到場上。

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▲天使（Angel Nunez）猛砍35分。（圖／籃協提供）

台銀上半季找不到適合的雙洋將一度苦吞9連敗，24場比賽僅獲5勝，是唯一還沒獲得雙位數勝場的球隊。此役雙方上半場陷入僵持，台銀在第三節末段拉出一波高潮取得10分優勢，決勝期金酒追到5分差，但1分15秒陳昱瑞抄截助攻天使（Angle Nunez）爆扣、張博勝切入扛進兩分澆熄金酒的氣焰，終場台銀98比89拿下本季首度連勝。

天使攻下全場最高35分，外帶13籃板、5助攻，張博勝21分進帳，陳順詳17分，泰勒（Joseph Taylor）貢獻10分、6籃板。金酒方面，夏普（Walter Sharpe）24分、13籃板為最佳，佐藍（Zoran Vrkic）16分、5籃板，于煥亞16分、6助攻。