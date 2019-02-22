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一張紙摺出夢想　2019 Red Bull世界紙飛機大賽報名開跑

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▲▼2019 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽。（圖／Red Bull提供）

▲2019 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽報名開跑。（圖／Red Bull提供）

體育中心／綜合報導

三年一度的Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽來了！2019 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽即日起開放線上報名，只要準備一張白紙、帶著無限創意的腦袋和一顆熱情的心，就有機會實現夢想，站上國際舞台。摺出你的專屬紙飛機，爭取挺進台灣決賽成為台灣冠軍代表，就能前往Red Bull於奧地利薩爾斯堡的Hangar–7（7號停機棚）參加全球總決賽。

沒有燃料、沒有引擎、不需要VISA，單純用一張A4紙摺出你的偉大飛行航道，就能實現成為全球頂尖紙飛機飛行員的夢想。今年將舉辦第五屆Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽，相信已有數以萬計的全球頂尖紙飛機飛行員在此之前不斷自我磨練、挖掘更多創意，摩拳擦掌準備迎接這場全球最酷的賽事。

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Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽中共有3項挑戰，較勁飛得遠、飛得久和花式競賽，各項目將各取出一名優勝冠軍，除了充沛的創意和想像力之外，當然也需要過人的摺紙技巧，以及對飛行規則的基本理解力。

台灣資格賽即日起已開放線上報名，將自3月陸續於各學校校區展開，並將於4月13日舉辦台灣決賽；而今年花式競賽僅開放線上參與，於4月6日前發揮創意錄製60秒影片，並上傳到instagram，@redbull及#redbullpaperwings，以及需定位打卡所在地，得票數最高的前三分之一參賽作品將直接晉級，並由評審團選出最終的冠軍。本次資深評審團將邀請知名Youtuber團隊：上班不要看工作室，以及Red Bull 籃球運動員林書緯連袂擔綱。

▲▼2019 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽。（圖／Red Bull提供）

上屆台灣決賽由就讀實踐大學的黃華軒以最長距離射程37.16公尺，代表挺進飛遠項目總決賽。飛久賽則由暨南大學的李界旻以停留空中7.26秒登上王者寶座，花式飛行則由元智大學的李掌櫃以驚奇魔術結合紙飛機，自評審手上拿到最高總分奪冠，並一同代表台灣前進奧地利參加全球總決賽，與各國優秀的飛行高手一決高下。

新手飛行員可以透過下載Red Bull Paper Wings App，來學習如何摺出各種不同類型的紙飛機，並透過App中的擴增實境（AR）的功能，來幫助測量自己摺出的專屬紙飛機，飛行距離及時間，App同樣有活動相關資訊可供參考。各位飛行員，請備好紙飛機、創意與熱情，我們準備起飛！

關鍵字： Red Bull 世界紙飛機大賽
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