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adidas Ultraboost 19全面解構　增加20%BOOST含量

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▲adidas正式推出史上最強能量回饋跑鞋-Ultraboost 19。（圖／品牌提供）

▲adidas正式推出史上最強能量回饋跑鞋-Ultraboost 19。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

adidas正式推出革命性跑鞋Ultraboost 19，外型設計與鞋款性能皆全面進化，帶來全方位升級的腳感體驗。其中增量20%的Boost中底，讓Ultraboost 19成為adidas史上回饋能量最強的跑鞋！前衛科技感、外型搶眼的Ultraboost19即日起強勢登場，男女款多色齊發，將再次打破運動機能與生活潮流的界線！
 
Ultraboost於2015年問世後，制霸潮流界與運動界，被譽為「最強跑鞋」。而今adidas將之解構為17個部位，去蕪存菁並優化性能，淬煉為4大核心元件，打造超越經典的Ultraboost 19。其中最獨特的便是中底的革新，Ultraboost 19增加20%的BOOST含量，是adidas史上回饋能量最強的跑鞋，為跑者的每一步挹注源源不絕的推進力，呈獻進化升級的舒適腳感。

▲adidas正式推出史上最強能量回饋跑鞋-Ultraboost 19。（圖／品牌提供）

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▲Ultraboost 19增量20%含量的Boost中底，是adidas史上回饋能量最強的跑鞋。（圖／品牌提供）

另外，鞋面採全新的Primeknit 360針織技術，以襪套式設計完美包覆整個足部，從鞋面一路延伸至腳底，不但輕量同時更加透氣。新型Torsion Spring抗扭轉系統，則可讓雙足在起步與落地之間有更好的穩定性。後側鏤空的3D Heel Frame立體後跟穩定結構，為雙足提供優異的支撐性，前衛感十足的外型，也讓跑者可自由變化更亮眼的穿搭造型。
 
全新Ultraboost 19於2月21日強勢登場，並同時推出男、女鞋款共6種配色。其中最亮眼的配色，是以米色為主的基調，揉合藍、紅兩色交織為中性配色的鞋面。另有經典不敗的黑白撞擊，時尚百搭的裸色系，與女性專屬的藍紫配色，各種配色提供豐富多元的選擇，滿足日常造型的搭配需求，讓跑者或是街頭潮流愛好者，皆能盡情展演自我、再創無限可能。

▲adidas正式推出史上最強能量回饋跑鞋-Ultraboost 19。（圖／品牌提供）

▲Ultraboost 19革命性鞋款，大膽解構經典Ultraboost，去蕪存菁並優化性能，淬煉為4大核心元件。（圖／品牌提供）
  

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