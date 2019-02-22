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南非「雙性」田徑名將睾酮多3倍　控國際田總新規侵犯人權

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▲南非雙性人席夢雅。(圖／達志影像／美聯社)

▲南非雙性人田徑名將席夢雅（Caster Semenya）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

南非雙性人田徑名將，也是里約奧運女子800公尺金牌得主席夢雅（Caster Semenya），於日前出席體育仲裁庭，反對國際田總限制女性選手的睪丸激素水平，認為自身權益受到不公平對待且控訴遭種族歧視。

席夢雅天生沒有子宮也沒有卵巢，且睾酮量幾乎像男人，睾酮量水平是正常女性的3倍，使得田徑生涯飽受性別困擾，被外界指責靠性別詐欺贏得比賽。承擔外界巨大的輿論壓力，席夢雅表示，「我生下來就這樣，雖然很多人討厭我，但我不在意，上帝給了我什麼，我都欣然接受。」

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國際田總於去年11月1日引入新規則，天生睾酮激素水平高的女選手，必須與男性比賽或改變比賽項目，否則將透過藥物來降低睪固酮水平。她們必須在6個月內將血液睪固酮降低至5nmol/l以下，若參加國際賽事，她們必須保持該水平。南非田協和席夢雅反對這項規則施行，該案件預計在3月29日作出判決。

南非田協控訴國際田總違反人權，指國際田總受到某特定權力影響，稱這些新規則侵犯運動員人權。南非體育部長薩薩（Thokozile Xasa）表示，「這些規定將剝奪非洲女性選手的先天優勢，席夢雅是南非的驕傲，南非政府將與她並肩作戰，一起對抗國際田總新規則。」

對於南非田協和席夢雅的控制，國際田總表示新規則並非針對某些運動員，而是為了保護所有運動員的權益，為了確保所有選手在田徑比賽中進行公平的競爭，稱比賽成功取決於人才、奉獻精神和努力工作，而非其他因素。

事實上，國際田總早在2011年引入關於女選手睪酮限制規則，不過印度短跑選手查安德（Dutee Chand）上訴，體育仲裁庭決定暫停該規則，她也成為首位沒有使用睪酮抑制藥物參加國際賽的選手。如今，席夢雅也將尋求體育仲裁庭上訴，期待解決國際田總對自身參賽的限制。

▲南非雙性人席夢雅。(圖／達志影像／美聯社)

▲南非田協力挺席夢雅，指控國際田總侵犯人權。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 南非雙性人席夢雅國際田徑總會
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