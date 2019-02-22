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街舞獲2024巴黎奧運提名　台灣霹靂舞有世界級實力

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▲▼Formosa Crew 獲2016年馬來西亞「亞洲舞極限2016」冠軍。（圖／@Yuanfang_mgzine twitter）

▲新一代的Formosa Crew 獲2016年馬來西亞「亞洲舞極限2016」冠軍。（圖／@Yuanfang_mgzine twitter）

記者潘泓鈺／綜合報導

夏季奧運不斷年輕化，2020東京奧運將滑板、衝浪、競技攀岩列為自選項目，22日巴黎奧運籌委會再次提名滑板、競技攀岩、衝浪前進2024年夏季奧運，另外還首度提名霹靂舞（Breaking）。而台灣霹靂舞在國際舞台上早已戰功彪炳，其中又以Formosa Crew最為知名，擁有與國際爭霸的實力。

2024年巴黎奧運組委會向國際奧會（IOC）提議滑板、競技攀岩、衝浪、霹靂舞4項，前3者將在2020東京奧運率先登場，而不論是在歐美還是亞洲都深受年輕族群歡迎的街舞，其中最具代表性之一的霹靂舞舞風率先進軍奧運。

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街舞的發展雖然不到百年，但這項以音樂為根基的運動，在詹姆斯布朗（James Brown）、麥克傑克森（Michael Jackson）等傳奇歌手的推波助瀾之下席捲全球，霹靂舞不僅是最早開始發展的舞風，裡面的高難度「大地板」動作更成為之後的指標性，而街舞的舞風也隨著音樂的種類日益增加，較為「Old School」的風格還包括Locking、Popping以及70、80年代開始盛行的Hip Hop。

台灣街舞風氣也相當盛行，「熱舞社」是許多高中、大學院校中最熱門社團，北中南各有代表性的舞蹈教室，雙連捷運站、板橋火車站內更是設有街舞空間提供免費的練舞空間，國父紀念館因為附近擁有許多知名舞蹈教士，成為北部練舞重鎮。至於霹靂舞方面，2000年代由許多知名老師組成的Formosa Crew在B.O.T.Y、R16等世界級大賽都不斷取得佳績，並在台上揮舞著國旗讓世界認識台灣，他們的故事也在日後拍攝成電影《世界BATTLE 3D》，以及《FORMOSA CREW 我們來自台灣 》紀錄片，再次於台灣掀起Breaking狂潮。

追加的4個項目一共有12個細項，霹靂舞男女各一個細項，滑板則是氛圍男女街頭、公園各兩個小項，攀岩則有速度、抱石、先鋒男女各兩個小項，衝浪為男女短板各1個小項。

但上述項目要正式進入2024年巴黎奧運，還要等待IOC項目委員會、理事會3月份審議，6月份共同會員大會詢問是否批准，另外滑板、衝浪、競技攀岩還得視2020東京奧運時的狀況而評估，最後在2020年12月理事會上才做出最終決定。

關鍵字： 街舞霹靂舞breaking巴黎奧運Formosa Crew
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