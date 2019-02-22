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味全龍組隊準備挑新秀　平鎮再產首輪大物

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▲高中木聯，徐若熙。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，徐若熙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

味全龍重返職棒，若在4月前總教練與領隊到位，就可以開始準備6月底選秀，青棒強權平鎮高中已經有3位高中生準備投入選秀，而且很有機會成為味全龍新兵，平鎮總教練吳柏宏也對味全龍組隊樂觀其成，不只高中生受惠，對大學生來說也增加機會。

平鎮高中出身的球員去年包辦選秀及榜眼，富邦悍將挑中戴培峰，統一獅則拿到古林睿煬，今年平鎮的速球投手徐若熙和內野砲劉基鴻，已經吸引球探目光，味全龍組隊後握有狀元籤，而且前4輪可多選1人，若沒有旅外球員歸國參加選秀，以業餘球員為主的話，是否按照目前選秀趨勢選擇潛力高中生值得觀察。

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味全龍組隊後，代表選秀首輪大物從4人增加到6人，徐若熙和劉基鴻被視為首輪大物候選，徐若熙擁有近150公里速球，且搭配犀利的指叉球，具備三振打者的能力，劉基鴻主要位置是游擊手，也能守三壘，打擊力道強勁是優勢。高中木棒聯賽正如火如荼進行到16強戰，高三生都是球團觀察重點。

平鎮總教練吳柏宏認為，「4隊目前選秀前幾輪都以高中生為主，如果增加味全龍，讓球員更加有機會挑戰職棒，對大學、高中等學生球隊是好事。」不過他也提到，不能只因為多一隊就出來跟人家競爭，還是要準備好才有用，如果沒有準備好，越來越多人加入，就會被淘汰。

▲平鎮隊長劉基鴻。（圖／記者楊舒帆攝）

▲平鎮隊長劉基鴻。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯平鎮李承禎劉基鴻徐若熙
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