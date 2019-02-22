世籃資格賽／日本歸化費茲卡斯26分　勝伊朗晉級在望

▲日本歸化洋將費茲卡斯（圖／取自FIBA）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃籃球亞洲區資格賽於21日由日本客場挑戰伊朗，日本歸化洋將費茲卡斯（Nick Fazekas）全場繳出26分、8籃板，也使日本三節都保持雙位數領先，但第四節最後4分鐘卻險被伊朗追上，但日本比江島慎在最後42秒命中跳投鎖定勝局，日本終場就以97比89擊敗伊朗，日本收下7連勝，分組排名也升為分組第二，晉級態勢相當看好。

此役賽前本被預估為一場硬仗，但伊朗陣中預計歸隊的哈達迪（Hamed Haddadi）與巴哈拉米（Samad Bahrami）都未上場，伊朗雖於第一節靠著賈姆西迪（Jamshidi Mohammad）單節拿下19分，但伊朗仍不敵日本快速進攻與精準外線以7分落後。

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第二節雙方命中率略有下降，但日本仍將分差擴大至10分，第三節開始伊朗賈姆西一人難擋日本竹內讓次、比江島慎、太田敦三人進攻，第三節日本再將分差擴大至12分。

▲賈姆西迪（Jamshidi Mohammad）。（圖／取自FIBA）

決勝節開局日本未派上費茲卡斯，但伊朗未把握此機會反而浪擲三分，日本持續將分差擴大，直到最後4分鐘伊朗美籍外援羅斯塔姆保爾（Mike Rostampour ）連續轟進2顆三分，侯賽因札德（Hamed Hosseinzadeh）也切入得手，且最後2分鐘日本連續2波失誤，伊朗馬沙耶希（Sajjad Mashayekhi）兩罰俱中後一度將分差縮小為6分，但最後日本比江島慎在42秒命中跳投將勝局鎖定，終場日本也8分擊敗伊朗。

日本此役籃板數15顆落後伊朗，但全場超高60%投籃命中率，共4人得分上雙，費茲卡斯繳出26分、8籃板，比江島慎24分、6助攻，竹內讓次有17分、4籃板，田中大貴10分、4籃板、3助攻。伊朗則以賈姆西迪全場轟下33分為最佳，馬沙耶希也有16分。

日本拿此役勝利後，小組排名也升為第二，伊朗則掉到第三，日本將於24日出戰卡達，相當有機會拿下8連勝獲世界盃晉級資格，伊朗則要面對已晉級的澳洲，晉級態勢不明朗。