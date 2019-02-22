2024巴黎奧運沒有棒球！　最快要等2028洛杉磯奧運

▲2024巴黎奧運沒有棒球項目。（圖／記者黃克翔攝）



記者路皓惟／綜合報導

2024年法國巴黎奧運籌委會正式公布主辦國4項自選項目，暌違12年重返奧運的棒壘球項目再次遭到剔除，也就是錯過2020東京奧運，想要再次看到奧運棒球項目，最快要等到8年後的2028洛杉磯奧運。

巴黎奧運組委會21日宣布，提名滑板、競技攀岩、衝浪與街舞作為主辦國的推薦項目。世界棒壘總會（WBSC）會長法卡利（Riccardo Fraccari）對此表示，未來將繼續和國際奧會合約，努力把焦點擺在2028洛杉磯奧運，保證將會繼續在法國及全世界推廣棒壘球運動。

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1992年西班牙巴塞隆納奧運首度將棒球運動列為正式競技項目，但自2008年北京奧運之後，棒球被剔除在奧運常設項目之外，2012倫敦奧運和2016里約奧運都沒有棒球，直到2020東京奧運才以自辦項目回歸，包含地主國日本隊，總計有6個參賽名額。

攸關東京奧運資格的世界12強棒球賽將於11月舉行，預賽中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉同一組，中華隊想要爭取亞太區奧運資格，名次需要高於南韓、澳洲。假如中華、韓國、澳洲預賽都被淘汰，名額將在明年3月最終的奧運資格賽產生。

中華成棒隊自1984年洛杉磯奧運、1988年漢城奧運打進示範賽之後，在1992年巴塞隆納奧運棒球首列正式項目拿下史上最佳成績銀牌，2004年雅典奧運和2008年北京奧運都是第5名作收。