費城人自信簽下哈波　開價超越馬查多破3億美元

▲費城人在哈波爭奪戰中持續領跑。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

費城人現在把目標全力擺在自由市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）身上，根據專欄作家布林（Matt Breen）掌握資訊，一名內部人士透露費城人球團正加大談判力度，相當自信簽下哈波。

在馬查多（Manny Machado）爭奪戰落幕後，費城人全心全意網羅哈波。教士台北時間22日正式宣布以10年3億美元自由市場最大合約網羅馬查多，費城人報給哈波的價碼預期將超出3億美元。

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根據資深記者海曼（Jon Heyman）報導，哈波陣營在這幾週內，拒絕了數張超過3億美元以上的報價，顯然想要更高的價碼。外傳這位2015年國聯MVP得主正在尋求一張超越史丹頓（Giancarlo Stanton）3.25億美元的史上最大合約。

休賽季哈波與多支球隊聯繫，除了費城人之外，還包括老東家國民、教士、白襪和巨人，其中巨人被認為是費城人最大的競爭者，但球團傾向提出「高薪短約」，而哈波陣營則是想要一張長約。

《USA TODAY》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）報導，白襪在馬查多爭奪戰失利，似乎也退出爭奪哈波的行列，教士則是打算繼續追求哈波，至於前東家國民不打算給出馬查多等級合約，也就是哈波收到的報價將低於10年3億美元。

從目前市場情況看來，雖然巨人高薪短約有一定的競爭力，但由於哈波不考慮簽短約，巨人預計不是最後選擇，而外傳費城人提出市場最高報價的10年3.1億美元合約，在這場爭奪戰中領跑，被認為是哈波的首選。

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