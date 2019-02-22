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SBL／新球好滑！絕殺三分落空　梅奧：不是輸球的理由

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▲▼梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

▲梅奧（O.J. Mayo）攻下全場最高25分，絕殺三分球失手達欣不敵璞園。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

達欣開春首戰，21日桃園體育館與璞園廝殺到最後一刻。比賽最後2.4秒，2分落後的達欣將命運交給新科三分球大賽冠軍梅奧（O.J. Mayo），可惜失手以80比82飲恨。雖然有聯盟換新球太滑的問題，但梅奧認為兩隊都碰到同樣的麻煩，因此不是輸球的藉口。

經過春節以及明星週將近1個月的休兵，第16季SBL在21日重新點燃戰火，達欣雖然開局建立起7分優勢，但次節馬上被追平，易籃後甚至被反超。璞園的領先有限，最後半分鐘梅奧強硬切入幫助球隊追到1分差距。

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璞園在一頭進攻未果，讓達欣有了逆轉的機會，可惜蘇翊傑邊線發球失誤把球權回給璞園。施晉堯兩罰中一達欣仍有機會，倒數2.4秒球再交給梅奧，晃過施晉堯之後大號三分出手，可惜失手以落敗收場。

球季到了下半季聯盟將比賽用球全面換新，但新球上的薄膜讓兩隊都吃足苦頭，甫在明星週獲得三分球大賽冠軍的梅奧，本季三分球命中率高達37.3%，此役卻是8投盡墨，達欣團隊外線更是22投5中的慘澹，而璞園也是26投7中的不理想成績。

不過梅奧表示，雙方用的球都是一樣的，所以不能成為今天輸球的理由，球隊此役表現不好得盡快修正，也相信接下來會越來越好。

強森（Orlando Johnson）繳出25分、12籃板雙十數據，凱爾（Kyle Meyer）則是17分、5籃板進帳。達欣方面，梅奧25分、6籃板、5助攻全能演出，林宜輝19分、5籃板，麥克連（Anthony McClain）14分、17籃板。

關鍵字： 梅奧達欣SBL璞園
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