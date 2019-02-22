費城人卯起來先搞定哈波　準備再簽凱戈或金柏瑞

▲費城人全力追逐哈波。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

在馬查多（Manny Machado）爭奪戰落幕後，費城人把目標全力擺在哈波（Bryce Harper）身上，一旦哈波做出最後決定，費城人準備繼續下個補強計畫，目標簽下前賽揚左投凱戈（Dallas Keuchel）或明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）。

資深記者海曼（Joe Heyman）指出，不論哈波最終選擇費城人或者是加盟其他球團，這都不影響費城人下一步的補強計畫，他們將朝冠軍之路邁進，即便牛棚已有強力後援羅伯森（David Robertson），但仍考慮簽下金柏瑞加強後防，而左投凱戈也在補強名單之中。

請繼續往下閱讀...

今年1月初費城人與哈波面對面會談，但當時雙方沒有進一步動作，隨著春訓熱身賽即將開打，前馬林魚隊總裁薩姆森（David P. Samson）在推特上揭露，費城人正計劃開價10年3.1億美元合約，這也是目前市場最高價，但外傳哈波拒絕數張超過3億美元的合約報價，還沒決定好去向，費城人和巨人都是可能的落腳處。

▲前美聯賽揚左投凱戈。（圖／達志影像／美聯社）



如果費城人成功簽下凱戈，不僅將與王牌諾拉（Aaron Nola）、艾瑞塔（Jake Arrieta）和上季表現大耀進的皮維塔（Nick Pivetta）組成堅強輪值陣容，還成功為缺乏左投的輪值增添戰力。

雖然大聯盟自由市場遭遇寒冬，但凱戈開出5年1億美元以上價碼，而金柏瑞也喊出6年破1億美元的後援投手歷史最長合約，費城人想要打造冠軍陣容，得拿出一筆相當龐大的資金。

▲明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

