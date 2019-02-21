謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強　返台整理情緒再出發

▲謝政鵬。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／綜合報導

台灣雙打一哥謝政鵬強忍悲痛留在法國馬賽參加ATP250的馬賽男網賽，21日晚間和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungat)以3比6、2比6不敵第三種子日本混血好手麥克拉克蘭（Ben McLachlan）和荷蘭選手米度庫普(Matwe Middelkoop)。下週他沒有賽程，期許他回台重新整理情緒後能夠再出發。

謝政鵬和朗卡特在第四局被對手破發，不過隨後在第七局取得兩個破發點，可惜沒有拿下來首盤3比6丟掉。次盤台灣印尼聯軍前面兩個發球局都被破發，最多落後到0比4陷於不利。不過倆人韌性堅強，最後兩盤一共閃過6個賽末點，到了第七個賽末點才被對手拿下，以3比6、2比6無緣4強。

請繼續往下閱讀...

謝政鵬的女友張恒綿19日發生車禍身亡，但他堅持完成本周在馬賽的賽程，他親自回覆記者採訪表示，沒有什麼好說的，可不可以盡量不要報導了。我朋友說已經報導的很誇張了，這樣對我女朋友爸媽...你覺得他們會怎麼想？」

「拜託事情過去就過去了。真的沒有必要一直把東西拿出來講，這樣人家家裡怎麼想？」謝政鵬返台後下週沒有賽程，目前不確定會依照計劃前往中國參加後續賽事。