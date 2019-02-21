杜克大物威廉森只想做自己　不是詹姆斯二世

▲杜克大學威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

杜克大一新鮮人「野獸前鋒」威廉森（Zion Williamson）還沒進入NBA就因勁爆體能名滿全美，更被譽為湖人球星詹姆斯（LeBron James ）接班人，但體重比詹姆斯高中時期重了30公斤的威廉森，高中時曾一度被認為過重，但他認為體重才是他最大優勢，也相當欣賞與詹姆斯齊名，但他仍認為自己還是自己，並不是詹姆斯。

6呎8吋129公斤的威廉森，高ㄧ時才6呎3吋79公斤，他坦言高三時體重突然增加，當時曾被質疑過重，「我高中時也沒有那麼重，我高一的時候才只有6呎3吋，身材不高大，只有79公斤，但過了兩年突然增重為113公斤，很驚訝的是的速度沒有因此變慢，我當下甚至不知道自己變成這麼重。」

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▲湖人詹姆斯（圖／達志影像／美聯社）

但體重並不影響威廉森的速度與力量，他表示在還沒變重長高之前一直都打控球後衛，體重也讓他自己成為一個更強壯的球員，「我想這是我的優勢，當時人們總是認為我過重，體重不符合身體，但我認為這讓我變得更壯，也讓打法更全面。」

根據《ESPN》記者麥格曼納米（Dave McMenamin）報導，詹姆斯曾談到自己與威廉森的比較，「他與我最像的地方我想是靈活與敏捷性，這種身材還可有這種靈活的程度，我想是非常引人注目的。」

威廉森對此比較也表示，「我很欣賞人們認為這是事實，但就像喬丹（Michael Jordan）就是喬丹，詹姆斯就是詹姆斯，人們也拿他們做比較，但他們不會互相成為彼此，與詹姆斯齊名我很感激，但我不是詹姆斯，我就是我自己。」威廉森本季在杜克大學場均可攻下21.6分、8.8籃板、2.2助攻，但他於21日因球鞋破裂後扭傷膝蓋，目前傷勢仍在觀察中。

▼威廉森因球鞋破裂扭傷膝蓋（圖／達志影像／美聯社）