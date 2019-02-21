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不畏市場寒冬！　雷神想投入自由市場證明身價

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▲▼辛德賈德（Noah Syndergaard）、迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛德賈德想投入自由球員市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

大都會在年初時為了避免與陣中強力右投「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）進行薪資仲裁，開出年薪600萬美元（約1.84億台幣）的薪資給他，近期與雷神同期的洋基史華連諾（Luis Severino）、費城人諾拉（Aaron Nola）都在薪資仲裁下簽複數年合約，對此辛德賈德表示，「我想要成為自由球員證明身價」。

▲2018美聯外卡戰,洋基王牌史華連諾（Luis Severino）怒吼。（圖／路透）

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▲洋基開給王牌史華連諾（Luis Severino）4年4000萬美元長約。（圖／路透）

雷神與史華連諾、諾拉同樣都有著4年的大聯盟經驗，不過在休賽季時與母隊做出不同的協議，大都會開出1年600萬的合約避免薪資仲裁；洋基與費城人開出的價碼與兩位強投都有著百萬美元以上的落差因此險些走上薪資仲裁一途。

▲▼費城人諾拉（Aaron Nola）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人諾拉上賽季國聯賽揚排名第2。（圖／達志影像／美聯社）

洋基與費城人倒是覺得既然接近薪資仲裁那乾脆用長約留人，分別開出4年4000萬美元以及4年4500萬美元的年薪千萬合約，依照大聯盟自由球員制度，當年資滿6年並且合約走完後，將獲得自由球員身份。

辛德賈德與其他兩人同樣為3年多的年資，因此最快將在2021年季末成為自由球員。根據《CBSsports》報導，辛德賈德接受訪問表示，「我相信我自己的能力和天賦，所以我認為我應該投入自由市場而不是像他們做出一樣的選擇。」

儘管雷神目前是傾向投入自由市場，但他也並不排斥與球隊簽下複數年合約，「如果球隊向我表達長約意願，而且合約內容對雙方都公平的話，那還是有討論的空間。」。不過報導中提到大都會尚未與辛德賈德提過長約合同。

▲▼辛德賈德（Noah Syndergaard）、迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷神表現不遜於新科國聯賽揚得主迪格隆。（圖／達志影像／美聯社）

今年26歲的雷神，在2015賽季初登板，4個賽季裡出賽87場，繳出37勝22敗，在518.1局投球中送出573次三振，生涯防禦率2.93。從2015年開始算起，在投球局數超過400局的投手中，只有克蕭（Clayton Kershaw）、大都會隊友迪格隆（Jacob deGrom）、國民薛茲爾（Max Scherzer）等3名巨投的防禦率低於雷神。

關鍵字： MLB大都會雷神辛德賈德Noah Syndergaard史華連諾（Luis Severino）諾拉（Aaron Nola）
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